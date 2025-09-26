Τσιάρας: Πληρωμές χωρίς ελέγχους δεν μπορούν να γίνουν-Επόμενη επιλογή το lockdown για την ευλογιά

«Πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στην Ολομέλεια σε σειρά επικαίρων ερωτήσεων της αντιπολίτευσης αναφορικώς με το ενδεχόμενο καθυστέρησης των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Προφανώς εάν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, θα τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι», παραδέχθηκε ο Κώστας Τσιάρας, επιμένοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να μην αφήσει καμία χαραμάδα ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση τα κοινοτικά κονδύλια. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε πως καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι πριν από τις πληρωμές, ενώ προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων από τους διασταυρωτικούς ελέγχους.

«Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει κορώνα γράμματα το μέλλον του αγροτικού κόσμου», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ενώ η Χριστίνα Σταρακά του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλείται διασταυρωτικούς ελέγχους. «Πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες πότε θα πληρωθούν», τόνισε ο Βασίλης Κόκκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ.



«Επόμενη επιλογή να γίνει lockdown για την ευλογιά»



Ο υπουργός περιέγραψε την οριακή κατάσταση με την ευλογιά αιγοπροβάτων, παραδεχόμενος πως «επόμενη επιλογή θα είναι να γίνει lockdown».



Ζήτησε δε από τον αγροτικό κόσμο να επιδείξει υπευθυνότητα προκειμένου να εκριζωθεί η νόσος, εξηγώντας πως κτηνοτρόφοι ανέφεραν κρούσματα και οι κτηνίατροι διαπίστωναν πως τα ζώα ήταν ήδη νεκρά, στάση η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «εγκληματική», καθώς συνιστά τον κύριο λόγο διασποράς. Αναφέρθηκε δε και σε περιπτώσεις πεταμένων νεκρών ζώων.



«Έχουμε μια αντίφαση, μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αγωνιούν και εκείνων των κακοποιών που έφαγαν με χρυσά κουτάλια», σχολίασε από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.