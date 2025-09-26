Ο Γιαννούλης έκανε άνω - κάτω την Κ.Ο: Περίπου βουλευτής ο Τσίπρας, φταίει για τις δημοσκοπήσεις

«Φωτιές», μεγάλες «φωτιές» στον ΣΥΡΙΖΑ ανάβει ο Χρήστος Γιαννούλης. Και αυτό γιατί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, φέρεται να άφησε σαφέστατες αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας μεγάλο εκνευρισμό στους υπόλοιπους βουλευτές.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι πληροφορίες μου, αναφέρουν ότι είπε πως όσο σέρνεται το θέμα με τον φημολογούμενο νέο φορέα του πρώην πρωθυπουργού, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ανακάμψει δημοσκοπικά.

Μάλιστα, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, λένε ότι ο τρόπος που έθεσε το ζήτημα ενόχλησε τον Σωκράτη Φάμελλο, που πραγματοποίησε παρέμβαση προκειμένου να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση.

Πάντως, οι δικοί μου στα πέριξ της Κουμουνδούρου, ρώτησαν τον Γιαννούλη αν όντως τα είπε όλα αυτά -και χειρότερα του αποδίδουν, όπως ότι είπε τον Τσίπρα «περίπου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ».

Τους είπε και μου μετέφεραν ότι τα λόγια του ήταν «χρειάζεται ανασυγκρότηση των δυνάμεών μας, να συμμετέχουν όλοι οι βουλευτές μας στις δράσεις μας. Όλα τα σφυριά να χτυπάνε στο ίδιο “αμόνι”».

Κακό μπελά βρήκαν στην Κουμουνδούρου και δύσκολα θα ξεμπλέξουν εύκολα…