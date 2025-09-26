Κεντροαριστερά: Μακριά η σύγκλιση-Ανοιχτό συνέδριο ζήτησε ο Τεμπονέρας στο «συμπόσιο της Παλλήνης»

Συζητήσεις επί συζητήσεων λαμβάνουν χώρα στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, με τους συμμετέχοντες σε αυτές να δηλώνουν ότι παλεύουν για την ενότητα και την ανασυγκρότηση του χώρου.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η μία εκδήλωση διαδέχεται την άλλη και οι κοινές πρωτοβουλίες έχουν αρχίσει να παίρνουν «σάρκα και οστά» -έστω και με το «σταγονόμετρο»- η πολυσυζητημένη συνεργασία τους με εκλογικό ορίζοντα μοιάζει να βρίσκεται ακόμα μακριά.

Η σύναξη στο οινοποιείο

Το απόγευμα της Τετάρτης, στο οινοποιείο Πέτρου, στην Παλλήνη, συζήτησαν για το μέλλον του χώρου στελέχη από ολόκληρο το προοδευτικό «φάσμα», αν και οι προσδοκίες ήταν ιδιαιτέρως χαμηλές, πλέον.

Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση που οργάνωσε η «Πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής για τη σύγκλιση των Προοδευτικών Δυνάμεων», έλαβαν μέρος οι Γιώργος Καραμέρος και Διονύσης Τεμπονέρας, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά, ο επικεφαλής του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης και η Λούκα Κατσέλη.

Πρόταση Τεμπονέρα για ανοιχτό Συνέδριο

Η πιο ενδιαφέρουσα, ίσως, πρόταση ακούστηκε από τον Διονύση Τεμπονέρα. Ο νεαρός εργατολόγος πρότεινε «ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο για την ίδρυση μιας άλλης Αριστεράς της εποχής μας». Όπως σημείωσε, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει μια ευρεία προγραμματική συζήτηση («τραπέζι διαλόγου») σε σύντομο χρόνο ελάχιστων μηνών, με συμμετοχή θεσμικών εκπροσωπήσεων και συλλογικοτήτων.

Σε αυτή τη συζήτηση, συμπλήρωσε, θα πρέπει να προσκληθούν οι υφιστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί του προοδευτικού χώρου, συλλογικότητες, κοινωνικές εκπροσωπήσεις, προσωπικότητες αλλά και όλοι οι πολίτες με μια και μόνο προϋπόθεση: Τον αντι-δεξιό και αντι-νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό.

«Φωτογράφισε» Τσίπρα, ο Καραμέρος

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καραμέρος εστίασε στο ζήτημα της ηγετικότητας. Αν και δεν τον κατονόμασε, επί της ουσίας αναφέρθηκε στην ανάγκη της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα, χωρίς «σοφούς» που θα τον κατευθύνουν.

«Κανέναν πραγματικό ηγέτη που καταγράφηκε ως τέτοιος τελικά στην πολιτική ιστορία δεν τον είχαν κρατήσει δέσμιο, σοφοί που έπρεπε να ακούσει πριν χαράξει τον δρόμο ή παλιοί συνοδοιπόροι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «το ποιος θα ηγηθεί το υπαγορεύουν οι διαδικασίες αλλά πρωτίστως ο λαός. Να προχωρήσουμε μαζί χωρίς να μπερδεύουμε την σκιά μας με το ύψος των περιστάσεων».

Η Λούκα και τα ινστιτούτα

Από την πλευρά της, η Λούκα Κατσέλη που προσπαθεί εδώ και μήνες να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, ανακοίνωσε πως στις 10 και 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση που θα διοργανώσουν, το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, το ΕΝΑ (του Γιάννη Δραγασάκη) και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης.

Πάντως, από αυτή τη συζήτηση θα απουσιάσει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, με αρκετούς να αναφέρει ότι με αυτό τον τρόπο δείχνει τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι αρκετοί μιλούσαν εξ ονόματος του, το προηγούμενο διάστημα, χωρίς ο ίδιος να είναι σύμφωνος με τα όσα έκαναν.