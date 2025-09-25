Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ - Ένας στους δύο λέει «ναι» σε άμεσες κάλπες

Προβάδισμα 12,4 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO που είδε σήμερα, Πέμπτη (25/9), το φως της δημοσιότητας. Η έρευνα, που διεξήχθη για λογαριασμό του STAR, αποτυπώνει το σκηνικό που διαμορφώνεται στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών, μετά τη ΔΕΘ.



Ειδικότερα, στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% (με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο). Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,3% ενώ στην τρίτη θέση (όπως και στην εκτίμηση) βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,8%. Στην τέταρτη θέση είναι η Πλεύση Ελευθερίας που όμως καταγράφει πτώση 4,5 μονάδων, μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό με 7,9%.

Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%, ενώ η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το Κίνημα Δημοκρατίας συγκεντρώνει 2,1%, το ΜέΡΑ25 2% και η Νέα Αριστερά 1,5%. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Με πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες «συμφωνούν» και «μάλλον συμφωνούν» με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες ενώ ένας στους (50,2%) προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει ως «κορμό» τη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ (το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ).

Το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει νέο κόμμα Τσίπρα (αν δημιουργηθεί). Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» αφού το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης (με 27,8%) και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.