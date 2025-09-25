Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ - Ένας στους δύο λέει «ναι» σε άμεσες κάλπες
Πόσοι απαντούν θετικά ότι θα ψηφίσουν νέο κόμμα Τσίπρα αν δημιουργηθεί.
Προβάδισμα 12,4 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO που είδε σήμερα, Πέμπτη (25/9), το φως της δημοσιότητας. Η έρευνα, που διεξήχθη για λογαριασμό του STAR, αποτυπώνει το σκηνικό που διαμορφώνεται στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών, μετά τη ΔΕΘ.
Ειδικότερα, στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% (με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο). Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,3% ενώ στην τρίτη θέση (όπως και στην εκτίμηση) βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,8%. Στην τέταρτη θέση είναι η Πλεύση Ελευθερίας που όμως καταγράφει πτώση 4,5 μονάδων, μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό με 7,9%.
Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%, ενώ η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το Κίνημα Δημοκρατίας συγκεντρώνει 2,1%, το ΜέΡΑ25 2% και η Νέα Αριστερά 1,5%. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.
Με πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες «συμφωνούν» και «μάλλον συμφωνούν» με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες ενώ ένας στους (50,2%) προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει ως «κορμό» τη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ (το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ).
Το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει νέο κόμμα Τσίπρα (αν δημιουργηθεί). Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.
Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» αφού το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης (με 27,8%) και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.