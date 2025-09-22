Δημοσκοπήσεις: Οι «κεντρώοι» και τα μυστήρια της «πολιτικής αλλαγής»

Έπαιξε πολύ - αν είδατε - στα χείλη στελεχών της αντιπολίτευσης το εύρημα του Φαναρά για την «πολιτική αλλαγή» που ζητούν έξι στους δέκα στη δημοσκόπηση που έκανε για το Mega.

Και ακόμα περισσότερο το υποερώτημα για την πολιτική τοποθέτηση όσων απάντησαν γιατί εκεί υπάρχει ένα 56% που δηλώνουν «κεντρώοι» και απαντούν πως απέναντι στην πολιτική σταθερότητα προτιμούν την «πολιτική αλλαγή».

Και όπου «πολιτική αλλαγή» οι ΠΑΣΟΚοι είδαν τον Ανδρουλάκη και λίγο έλειψε να στήσουν πάρτι στη Χαριλάου Τρικούπη - φαντάζομαι πριν φτάσουν να διαβάσουν πρόθεση ψήφου, καταλληλότητα κτλ.

Τέλος πάντων. Επιστρέφοντας στα ευρήματα του Φαναρά και στην «πολιτική αλλαγή» δεν μπορώ παρά να επισημάνω την αντιφατική στάση του εκλογικού σώματος - όλων εμάς δηλαδή - όταν το ερώτημα είναι: πρόωρες κάλπες ή εξάντληση 4ετίας;

Εκεί λοιπόν το 52% θέλει πρόωρες εκλογές και το 46% όχι - αλλά στους λεγόμενους «κεντρώους» ψηφοφόρους η πλειονότητα - έστω και οριακή στο 51% - ζητούν εκλογές στη λήξη της κυβερνητικής θητείας.

Οπότε πώς θα έρθει η «πολιτική αλλαγή» που ζητούσαμε στο άλλο ερώτημα; Προφανώς θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή - μαζί με τους ΠΑΣΟΚους - μέχρι το 2027.

Δεν ξέρω βέβαια τι και πως «διαβάζουν» εκεί στο Μαξίμου τις μετρήσεις αλλά εάν έχει μια μικρή σημασία, να καταλήξω με την επισήμανση ότι το ποσοστό όσων θέλουν πρόωρες εκλογές έχει αυξηθεί από την αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου.