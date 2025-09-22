Στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης: Υπό νέες συνθήκες και μέσα σε γεωπολιτικό χάος το ραντεβού με Ερντογάν

Αλλάζει από σήμερα Δευτέρα (22/9) ατζέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς μετά τον μήνα… της ΔΕΘ, ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για την καθιερωμένη συμμετοχή του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Και μπορεί τις εντυπώσεις να κλέβει το προγραμματισμένο για αύριο ραντεβού με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι σαφές όμως ότι το ενδιαφέρον της Αθήνας είναι στραμμένο στη… μεγάλη εικόνα της πρωτόγνωρης για δεκαετίες γεωπολιτικής ρευστότητας από το ανατολικό μέτωπο, όπου η Ρωσία φαίνεται να δοκιμάζει πλέον τα αντανακλαστικά της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έως τη Μέση Ανατολή και τη νέα ισραηλινή επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξού και ο πρωθυπουργός κατά την παρέμβαση του στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Παρασκευή θα διαμηνύσει ότι η Ελλάδα λειτουργεί εν μέσω σοβαρών ανακατατάξεων ως πυλώνας σταθερότητας, όπως τονίζουν στενοί του συνεργάτες.

Ραντεβού υπό νέες συνθήκες

Μέχρι τότε, πάντως, η ελληνική αποστολή καλείται να μπει στα… βαθιά νερά των ελληνοτουρκικών, καθώς η νέα συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν, που πραγματοποιείται ύστερα από διαδοχικές αναβολές από τις αρχές του έτους αναμένεται να καταδείξει τις αντοχές της περιόδου των «ήρεμων νερών».

Και αυτό γιατί ήδη η Τουρκία επαναφέρει σταδιακά, πλην όμως με συνέπεια τους τελευταίους μήνες τμήματα της αναθεωρητικής της ατζέντας, υπενθυμίζοντας το δύσβατο και ακανθώδες πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων ενώ η Ελλάδα επί του πεδίου έχει ξεδιπλώσει σημαντικές πρωτοβουλίες που μόνο απαρατήρητες δεν έχουν περάσει από την Άγκυρα.

Πάντως και μόνο η οριστικοποίηση του ραντεβού – καθόλου αυτονόητη και λόγω του μικρού χρονικού «παραθύρου» στα προγράμματα των δύο ηγετών ερμηνεύεται από έμπειρους παρατηρητές ως απόδειξη της αμοιβαίας βούλησης να διατηρηθούν… ζωντανοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και να μην… φουρτουνιάσει εκ νέου το Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση, όπως επαναλαμβάνει μονότονα τις τελευταίες εβδομάδες ο πρωθυπουργός, διάλογος δε συνεπάγεται υποχώρηση, ούτε εκπτώσεις από την εθνική κυριαρχία και την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Είναι εξάλλου δηλωτικές του κλίματος, που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Ο πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί στην έναρξη των τεχνικών συζητήσεων για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στη χώρα μας και τη Λιβύη τονίζοντας ότι «ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια» φωτογραφίζοντας την εμμονή της Άγκυρας με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Μολονότι στην Αθήνα αντιλαμβάνονται τη δυσκολία του εγχειρήματος με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας», είναι σαφές πως θεωρούν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ένα πρώτο θετικό βήμα, ιδίως την ώρα που η Τουρκία ασκεί ασφυκτικές πιέσεις, ώστε να κυρώσει το ανυπόστατο μνημόνιο και η πλευρά του Χαλίφατ Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη.

Επίσης, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απόφαση για την προμήθεια της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra υπενθυμίζοντας πως το εσωτερικό ότι «χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτε για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε για να σφυρηλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Και αντιστοίχως, μόνο με ανθεκτικά δημόσια ταμεία και με δημοσιονομική ευρωστία μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εθνική θωράκιση».

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πως οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα δώσουν τον τόνο και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις καθ' οδόν προς τις εκλογές του 2027. Επικαλούμενος την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά εμμέσως πλην σαφώς σε εσωκομματικούς και μη αμφισβητίες ότι η χώρα μας ενισχύει το διπλωματικό και στρατιωτικό αποτύπωμα της ισχυροποιώντας τη θέση της σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.