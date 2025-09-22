Στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ποιοι θα συμμετέχουν

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί, ως γνωστόν, την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Σήμερα «κλείδωσε» και το μέρος που θα λάβει χώρα η επαφή των δύο ηγετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο «Turkish House» («Σπίτι της Τουρκίας»). Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Επίσης, «κλείδωσε» και η ώρα που αναμένεται να ξεκινήσει η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 14:00 ώρα Νέας Υόρκης (21:00 ώρα Ελλάδας).

Θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα. Η «δομή» της συνάντησης θα είναι «1+2», δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν αντίστοιχα, καθώς και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτον Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.



«Φρούριο» η Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει, από τις 22 ως τις 26 Σεπτεμβρίου, στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Flash.gr στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Σουλτογιάννης, τα μέτρα ασφαλείας στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ είναι δρακόντεια καθώς από σήμερα αρχίζουν να καταφτάνουν στο Μανχάταν οι ηγέτες όλων των κρατών για να δώσουν το «παρών» στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες που θα αφιχθούν τη Δευτέρα (22/9) στη Νέα Υόρκη και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ξεκινήσει την Τρίτη τις επαφές του.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Σήμερα η άφιξη Γεραπετρίτη pic.twitter.com/6bjANALXjF — Flash.gr (@flashgrofficial) September 21, 2025

Το πρόγραμμα του Γιώργου Γεραπετρίτη

Στο πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη περιλαμβάνονται πολυάριθμες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και επαφές με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική, την Κεντρική και Λατινική Αμερική.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων και επαφών του υπουργού Εξωτερικών θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική, καθώς και οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τριμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας. Επιπλέον, θα συμμετάσχει στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας. Ο υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθίσει στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τον εορτασμό της 80ής Επετείου ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που συνδιοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Παρέμβαση του Έλληνα ΥΠΕΞ στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο κ. Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει στην Υπουργική Σύνοδο του Forum Αρχαίων Πολιτισμών, στο οποίο η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία το 2025. Σημειώνεται ότι, η Ελλάδα είναι μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-2026 και προτεραιότητες της θητείας της είναι η ειρηνική επίλυση των διαφορών, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», η κλιματική αλλαγή και ασφάλεια, τα παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις και η θαλάσσια ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος, καθώς και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις σχέσεις μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου, υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας της Κορέας.