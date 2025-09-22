Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Να σταματήσει η Ρωσία τις παράνομες ενέργειες

Στην παρέμβαση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις απειλές και τη διεθνή ειρήνη στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης καταδίκασε ρητά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία οπλισμένα ρωσικά μαχητικά κάτι που όπως τόνισε «δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο».





«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν είναι πρωτόγνωρες. Ωστόσο, η διαδοχική επανάληψή τους δείχνει ότι δεν πρόκειται για απλές συμπτώσεις. Κατά τη γνωστή ρήση: Η πρώτη φορά είναι ατύχημα. Η δεύτερη φορά είναι σύμπτωση. Η τρίτη είναι μοτίβο. Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας και, γενικότερα, οποιουδήποτε κράτους μέλους. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην Εσθονία, μια φίλη χώρα και σύμμαχο στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε:



«Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή και κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και είναι απαράδεκτη, ιδίως όταν προέρχεται από ένα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως αυτές τις παράνομες πράξεις και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

