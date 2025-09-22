Ο χρησμός της Κίμπερλι για το Οβάλ Γραφείο και τον Μητσοτάκη

Από σήμερα μπαίνουμε σε ρυθμούς Νέας Υόρκης. Ο Μητσοτάκης θα δει τον Ερντογάν, ο Ερντογάν τον Τραμπ και γενικά η εβδομάδα θα κυλήσει όπως όλα δείχνουν με διπλωματία, «ήρεμα νερά» και αμερικανοτουρκικά deals.

Άνθρωπος μου που βρίσκεται κοντά στην Κίμπερλι - η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ ήταν μέσα στην τρελή χαρά την περασμένη εβδομάδα αφού πλέον μπορεί να ετοιμάζει τις βαλίτσες της για Αθήνα - μου είπε πως μετά από τον διορισμό της έλεγε δεξιά και αριστερά ότι ο Μητσοτάκης είναι ευπρόσδεκτος στο Οβάλ Γραφείο όποτε το θελήσει η ελληνική κυβέρνηση και ότι δεν υπάρχει κανένα σχετικό αίτημα από την εδώ πλευρά που να έχει απορριφθεί.

Τώρα δεν ξέρω εάν αυτός ο χρησμός σχετίζεται με τη συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο ή εάν πρόκειται για κάποια υπερβολική εκτίμηση επάνω στις χαρές της στιγμής για τον διορισμό στην Αθήνα.

Σύντομα άλλωστε θα μας λυθεί η απορία.