Δώρο Ερντογάν στον Τραμπ πριν την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο: Καταργεί δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα

Με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άρει τους επιπρόσθετους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα που είχαν επιβληθεί το 2018.

Η Τουρκία αποφάσισε να άρει τους πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς που επιβλήθηκαν σε ορισμένα προϊόντα που εισήχθησαν από τις ΗΠΑ το 2018. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Πιο συγκεκριμένα: Ο πρόσθετος φόρος 60% στα επιβατικά αυτοκίνητα καταργήθηκε, o πρόσθετος φόρος 70% στην αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά έχει τερματιστεί, καταργήθηκαν οι πρόσθετοι φόροι 25% στο ρύζι και 10% στους ξηρούς καρπούς, ενώ και οι πρόσθετοι φόροι μεταξύ 10% και 30% που επιβάλλονταν στα καλλυντικά, το χαρτί και τα πλαστικά προϊόντα επίσης δεν ισχύουν πλέον.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παραμονές της επίσκεψης του Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο για παζάρια με την πλευρά Τραμπ που περιλαμβάνουν μια παραγγελία μαμούθ Boeing για τουρκικές αερογραμμές, προκειμένουν να κλειδώσει η συνάντηση στο Οβάλ γραφείο.