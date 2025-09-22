To «αλισβερίσι» Ερντογάν - Τραμπ που έδωσε εισιτήριο στον Λευκό Οίκο: Τα Boeing και η άρση δασμών

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι του Λευκού Οικου ύστερα από 6 χρόνια, με στόχο να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αφήνοντας πίσω την προβληματική για την Άγκυρα διακυβέρνηση Μπάιντεν.

Ωστόσο η εκτίμηση αναλυτών στην Τουρκία είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν πηγαίνει στις ΗΠΑ με άδεια χέρια καθώς ετοιμάζεται να δώσει γή και ύδωρ στον Αμερικανό πρόεδρο ως αντάλλαγμα για τη συγκεκριμένη συνάντηση και την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί για μυστικό παζάρι.

Η παραγγελία μαμούθ στη Boeing

Την ώρα που η Τουρκία αναζητεί τρόπους προκειμένου να επανενταχτεί στο πρόγραμμα των F35, ένα από τα φλέγοντα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ερντογάν Τραμπ, είναι η παραγγελία μαμούθ που ετοιμάζει η Άγκυρα για αγορά τουλάχιστον 250 Boeing αεροσκαφών που αναμένεται να ενισχύσουν τις τουρκικές αερογραμμές.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Boeing και της Turkish Airlines

Οι πωλήσεις αεροσκαφών συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία των ΗΠΑ για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Η Boeing έχει ήδη καταρτίσει το πλαίσιο της συμφωνίας με την Turkish Airlines. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η συμφωνία αυτή είναι πιθανό να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των κρατικών επισκέψεων. Μεταξύ των πιθανών επιλογών για την ανακοίνωση της συμφωνίας συγκαταλέγονται η επίσκεψη στο Λευκό Οίκο και οι διμερείς συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο.

Σχετικά με το θέμα ο εκπρόσωπος της Turkish Airlines, Yahya Üstün, δήλωσε τα εξής: «Συνομιλούμε εδώ και καιρό με την Boeing για μια παραγγελία, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη μια τελική απόφαση».

Κλειδώνει η πώληση 40 F16

Την ίδια στιγμή η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του, αναμένεται να ξεκλειδώσει και την πώληση 40 μαχητικών F16 στην Άγκυρα.

Σύμφωνα, με το πρακτορείο Bloomberg η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin αναμένεται μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών να παραλάβει από την Τουρκία σχετική παραγγελία που θα περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα πυρομαχικά.

«Δώρο» επίσκεψης η άρση των δασμών

Το τελευταίο δώρο του Τούρκου προέδρου στον Αμερικανό πλανητάρχη, είναι το προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας που καταργεί τους επιπρόσθετους δασμούς σε 22 κατηγορίες Αμερικανών προϊόντων που είχαν επιβληθεί από το 2018.

Οι τελευταίες κινήσεις Ερντογάν έχουν στόχο να φιλοτεχνήσουν την παρουσία του στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια υπόσχεση για τα F35 αλλά και να τον καταστήσουν στα μάτια του Αμερικανό προέδρου ως αντίβαρο στη παρουσία Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον μετά από έξι χρόνια, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου για τέταρτη φορά τους τελευταίους 8 μήνες.