Τραμπ: «Υπόσχεται» ξανά δασμούς 100% στις ξένες ταινίες

Οι ταινίες που γυρίζονται στο εξωτερικό είναι ο επόμενος «στόχος» των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση που απειλεί να ανατρέψει το παγκόσμιο επιχειρηματικό μοντέλο του Χόλιγουντ.

Το εν λόγω μέτρο σηματοδοτεί την πρόθεση του Τραμπ να επεκτείνει τις προστατευτικές εμπορικές πολιτικές στις πολιτιστικές βιομηχανίες, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τα στούντιο που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των διεθνών εισιτηρίων και τις διασυνοριακές συμπαραγωγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το μέτρο σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή χάνει έδαφος έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλες χώρες, όπως κλέβουν καραμέλα από ένα μωρό», έγραψε.

Ωστόσο, δεν ήταν αμέσως σαφές ποια νομική εξουσία θα χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να επιβάλει δασμό 100% στις ξένες ταινίες.

Ο πρόεδρος είχε αρχικά προτείνει την ιδέα των δασμών στις ταινίες τον Μάιο, αλλά δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες, αφήνοντας τα στελέχη του κλάδου του θεάματος να αμφιβάλλουν αν θα ισχύουν για συγκεκριμένες χώρες ή για όλες τις εισαγωγές.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σκεπτικισμό από νομικούς και εμπορικούς αναλυτές. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι ταινίες είναι μια μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας και μέρος του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών, ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ συχνά έχουν πλεόνασμα, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη νομική βάση για τους δασμούς. Οι συμπαραγωγές με ξένα στούντιο έχουν επίσης γίνει πιο συχνές, αυξάνοντας τις αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο ταξινόμησης τέτοιων ταινιών.

Λεπτομέρειες για τους δασμούς στις εισαγωγές επίπλων πρόκειται να δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, αφότου την περασμένη εβδομάδα έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις. «Θα επιβάλω σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα που δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις ΗΠΑ. Ακολουθούν λεπτομέρειες», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις που χάθηκαν στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς ύψους 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και τουαλέτες, μαζί με έναν φόρο 30% σε έπιπλα με σταθερά καλύμματα, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Οι εισαγωγικοί δασμοί θα καταστήσουν ακόμα δυσκολότερο για τις εταιρείες να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα της τιμές, την ώρα που στελέχη της αγοράς εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη κατασκευαστικής δυνατότητας στις ΗΠΑ, με τη χώρα να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.