Κίνηση: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε Αθηνών, Κηφισίας, Μεσογείων

Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν οι οδηγοί που μετακινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου καθώς η κίνηση είναι αυξημένη από νωρίς.

Υπενθυμίζεται ότι για τρίτο εικοσιτετράωρο, στην Αττική δεν κυκλοφορούν ταξί λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων του ΣΑΤΑ.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.