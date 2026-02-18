Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Μεσογείων - Τροχαία στην Αττική Οδό και Κηφισό

Με πολλές καθυστερήσεις ξεκινάει η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου για όσους οδηγούς κινούνται σε οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου με την υπομονή τους να δοκιμάζεται ώρα με την ώρα.

Από νωρίς, η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τόσο στον Κηφισό, στους δρόμους της Αθήνας αλλά και στις κεντρικές λεωφόρους. Υπενθυμίζεται ότι, για δεύτερο εικοσιτετράωρο, η Αθήνα βρίσκεται χωρίς ταξί λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων του ΣΑΤΑ.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη λεωφόρο Αθηνών και στα δυο ρεύματα.

Λόγω σύγκρουσης οχημάτων, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού, έχει σημειωθεί ατύχημα μετά τον κόμβο Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού.

Στη λεωφόρο Συγγρού, σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσουν όσοι κινούνται από το ύψος της Καλλιρόης έως τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισίας τα προβλήματα ξεκινούν από το Μαρούσι και εκτείνονται έως και το Γηροκομείο ενώ στη Μεσογείων, μεγάλες καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι βρίσκονται από το ύψος του Κάτω Χαλανδρίου έως και το Πεντάγωνο.

Στην λεωφόρο Ποσειδώνος παρατηρούνται ολιγόλεπτες καθυστερήσεις και στα δυο ρεύματα στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου αλλά και στην Εδέμ.

Στη λεωφόρο Καρέα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς.

Στον Πειραιά υπάρχει αυξημένη κίνηση περιμετρικά του λιμανιού όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις.