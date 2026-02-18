Άνοιξε τρύπα στη μέση της Συγγρού: Έσπασε βόθρος - Κυκλοφοριακό κομφούζιο, έντονη δυσοσμία

Με δυσκολία διεξάγεται από τις 11:00 το πρωί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού λόγω καθίζησης στο οδόστρωμα, καθώς έσπασε αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της οδού Χαροκόπου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Η θραύση του αγωγού φαίνεται να έχει δημιουργήσει τρύπα στο σημείο και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.

Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το συμβάν. Η δυσοσμία στην περιοχή από τις ακαθαρσίες είναι πολύ έντονη.

Μποτιλιάρισμα σε πολλούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας παρατηρείται από το νωρίς το πρωί της Τετάρτης (18/2), λόγω και της απεργίας των ταξί που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Επιπλέον, λόγω σύγκρουσης οχημάτων παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό, καθώς τροχαίο σημειώθηκε μετά τον κόμβο Πεντέλης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισίας τα προβλήματα ξεκινούν από το Μαρούσι και εκτείνονται έως και το Γηροκομείο ενώ στη Μεσογείων, μεγάλες καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι βρίσκονται από το ύψος του Κάτω Χαλανδρίου έως και το Πεντάγωνο.