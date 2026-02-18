«Τρελή» καταδίωξη της ΕΛΑΣ στον Κηφισό: 20χρονος οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία επιχείρησης

Αναστάτωση σημειώθηκε στους δρόμους της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης (17/2), όταν η Αστυνομία εντόπισε ύποπτο όχημα να κινείται στη διασταύρωση των οδών Θηβών και Αδριανουπόλεως στην περιοχή του Αιγάλεω.

Ο νεαρός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και έσβησε τα φώτα όταν η Αστυνομία του έκανε νόημα. pic.twitter.com/MnTZHPDgM8 — Flash.gr (@flashgrofficial) February 18, 2026

Περίπου στις 12:10 μετά τα μεσάνυχτα οι αστυνομικοί έκαναν νόημα στον 20χρονο οδηγό να σταματήσει, εκείνος όμως ανέπτυξε ταχύτητα και έσβησε τα φώτα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η καταδίωξη κατέληξε σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, όπου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τζαμαρία γνωστής επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Ο 20χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Τροχαία Περιστερίου, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του αυτοφώρου σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου.