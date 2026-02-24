Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση στον 72χρονο γνωστό μάνατζερ μετά την επεισοδιακή καταδίωξη

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του γνωστού 72χρονου μάνατζερ ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.



Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

Ο 72χρονος συνελήφθη στην Κηφισιά. Είχε προηγηθεί καταδίωξη, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 03:20 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Θησέως στη Δροσιά, όταν ο 72χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης για έλεγχο. Μάλιστα, με το ΙΧ αυτοκίνητο του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να ξεφύγει.



Η καταδίωξη έλαβε τέλος στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όταν το όχημα του 72χρονου καλλιτεχνικού μάνατζερ -που αρέσκεται να κυκλοφορεί με καλλίγραμμα μοντέλα- ακινητοποιήθηκε.