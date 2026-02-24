Αναβολή στον 72χρονο γνωστό μάνατζερ που παραμένει κρατούμενος - «Είναι δυνατόν να τρέχω με σμαρτ»

Αναβολή για αύριο δόθηκε στη δίκη του 72χρονου μάνατζερ. Θα μείνει και σήμερα κρατούμενος.

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι' αυτό φοβήθηκα», είπε ο 72χρονος κατηγορούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ζητώντας αναβολή διότι έλειπε ο δικηγόρος του.

Όταν ρωτήθηκε τι επαγγέλλεται, απάντησε πως ότι τώρα βοηθά τον αδελφό του στα κτηματομεσιτικά, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει διάφορες δουλειές, και έχει απασχοληθεί στην τηλεόραση και παλαιότερα ως σερβιτόρος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 72χρονος συνελήφθη στην Κηφισιά. Είχε προηγηθεί καταδίωξη, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 03:20 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Θησέως στη Δροσιά, όταν ο 72χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης για έλεγχο. Μάλιστα, με το ΙΧ αυτοκίνητο του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να ξεφύγει.



Η καταδίωξη έλαβε τέλος στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όταν το όχημα του 72χρονου καλλιτεχνικού μάνατζερ -που αρέσκεται να κυκλοφορεί με καλλίγραμμα μοντέλα- ακινητοποιήθηκε.

