Αντί να σταματήσει για έλεγχο πάτησε γκάζι - Χειροπέδες σε γνωστό μάνατζερ μετά από καταδίωξη

Η καταδίωξη έλαβε τέλος στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όταν το όχημα του 72χρονου καλλιτεχνικού μάνατζερ -που αρέσκεται να κυκλοφορεί με καλλίγραμμα μοντέλα- ακινητοποιήθηκε.

Περιπολικό της Αστυνομίας / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Χειροπέδες σε 72χρονο, πασίγνωστο εκκεντρικό καλλιτεχνικό μάνατζερ, πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τα ξημερώματα στην Κηφισιά.

Είχε προηγηθεί καταδίωξη, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 03:20 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Θησέως στη Δροσιά, όταν ο 72χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης για έλεγχο. Μάλιστα, με το ΙΧ αυτοκίνητο του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να ξεφύγει.

Η καταδίωξη έλαβε τέλος στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όταν το όχημα του 72χρονου καλλιτεχνικού μάνατζερ -που αρέσκεται να κυκλοφορεί με καλλίγραμμα μοντέλα- ακινητοποιήθηκε.

Ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Κηφισιάς, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

