Κυψέλη: «Τον βρήκα γυμνό πάνω στην κόρη μου», λέει η μητέρα της 25χρονης - Υπάρχει και βίντεο

Άφαντος παραμένει προς το παρόν ο άνδρας αλβανικής καταγωγής που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε μία 25χρονη κοπέλα, ΑμεΑ, σε σπίτι στην Κυψέλη, ενώ φέρεται να επιχείρησε να κακοποιήσει και την δίδυμη αδελφή της.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στις δύο κοπέλες δεν είχε ευρήματα βιασμού, ωστόσο η μητέρα τους καταγγέλλει ότι έπιασε επ’ αυτοφώρω τον 64χρονο άνδρα να ασελγεί πάνω στην κόρη της και μάλιστα του επιτέθηκε με ένα τηγάνι για να τον σταματήσει.

Εκείνος όμως αντιστάθηκε, χτύπησε τη μητέρα και τη μία κοπέλα, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

«Ξεκλειδώνω και βλέπω τον φερόμενο δράστη με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου. Τρέχει γυμνός στην τουαλέτα να ντυθεί. Του είπα πολλά, τον έβρισα. Βουτάω ένα τηγάνι και του το κοπανάω στο κεφάλι. Γλιστράω και –επειδή έχω ένα πρόβλημα με το γόνατό μου- δεν μπορούσα να σηκωθώ και αυτός άρχισε να με χτυπάει», δήλωσε η μητέρα της 25χρονης στο STAR.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρρωστημένες πράξεις του δράστη καταγράφηκαν σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Από εκεί εντόπισε το τι έκανε ο 64χρονος η μητέρα, πριν μπει στο σπίτι.

Σημειώνεται μάλιστα ότι ο 64χρονος ήταν πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια, καθώς πολλές φορές βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια του σπιτιού και έκανε θελήματα.

Η μία από τις δύο αδελφές διακομίστηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη και βρίσκονται σε εξέλιξη αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.