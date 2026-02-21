Φρίκη στην Κυψέλη: Βίασε 25χρονη ΑμεΑ ο άνδρας που βοηθούσε τη μητέρα της στα ψώνια

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός Αλβανού υπηκόου έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ, ο οποίος κατηγορείται ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21/2) μπήκε σε σπίτι που διαμένουν δύο 25χρονες αδελφές ΑμεΑ, στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόλαβε να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του στη μία από τις δύο νεαρές γυναίκες, η οποία έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.

Για εξετάσεις μεταφέρθηκε και η συνομήλικη αδερφή της, την οποία δεν πρόλαβε να ακουμπήσει το άτομο που αναζητείται. Η μητέρα των δύο κοριτσιών, είχε βγει για κάποιες δουλειές, ωστόσο, από κάμερα που έχει στην οικία, είδε τον άνδρα αλβανικής καταγωγής να μπαίνει στο ισόγειο διαμέρισμά της και κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και μόλις κατάλαβε τι έχει συμβεί, άρπαξε ένα μαχαίρι και κυνήγησε τον βιαστή της κόρης της χωρίς όμως να καταφέρει να τον ακινητοποιήσει ή να τον τραυματίσει.

Το άτομο είναι γνωστός της οικογένειας και μάλιστα είχε πρόσβαση στο σπίτι καθώς βοηθούσε τη μητέρα των διδύμων ΑμΕΑ με κάποιες δουλειές, επειδή η γυναίκα δεν μπορούσε να βγαίνει συχνά από το σπίτι.