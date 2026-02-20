Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης μέσα σε περίπτερο

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να έζησε μια 19χρονη κοπέλα, η οποία καταγγέλλει πως βιάστηκε από έναν 24χρονο άνδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο βιασμός φέρεται να συνέβη τον Αύγουστο του 2024 όταν η καταγγέλλουσα ήταν 17 ετών.

Όπως είπε η ίδια, είχε γνωριστεί με τον 24χρονο από κοινές παρέες, ενώ οι γενετήσιες πράξεις συνέβησαν παρά τη θέλησή της στον χώρο εργασίας του- και συγκεκριμένα σε περίπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 24χρονος αρνείται κάθε κατηγορία που του αποδίδει η 19χρονη σήμερα κοπέλα.

Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 24χρονου θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.