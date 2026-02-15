Φθιώτιδα: Συνελήφθη για άσεμνες προτάσεις σε δύο ανήλικες
Χειροπέδες σε αλλοδαπό, σε περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη αμέσως αλλοδαπός, το Σάββατο (14-02-2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσια αξιοπρέπειας.
Στο πλαίσιο της έρευνας και έπειτα από σχετική καταγγελία, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, νωρίτερα το μεσημέρι, προσέγγισε δύο ανήλικες στις οποίες απηύθυνε άσεμνες προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε την Κυριακή (15/2) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.