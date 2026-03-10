Ηράκλειο: Χειροπέδες σε καθηγητή που θώπευσε 16χρονη μαθήτρια του

Με χειροπέδες κατέληξε ένας 40χρονος καθηγητής ιδιωτικού φροντιστηρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά την καταγγελία μίας 16χρονης μαθήτριας του ότι πριν από μερικές ημέρες την θώπευσε και προέβη σε άσεμνες χειρονομίες προς το πρόσωπο της.

Η σύλληψη του έγινε το πρωινό της Δευτέρας (9/3) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, με την 16χρονη να πηγαίνει στις 26 Φεβρουαρίου μαζί με τη μητέρα της και να αναφέρει όσα φέρονται να συνέβησαν μέσα σε αίθουσα του φροντιστηρίου δύο φορές μέσα στον Φεβρουάριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος δεν αντιμετωπίζει μόνο την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, αλλά και αυτής του νόμου περί όπλων και φωτοβολίδων.

Αυτό καθώς σε έρευνα που έγινε, παρουσία εισαγγελέα, στο ΙΧ αυτοκίνητο και στο σπίτι του, εντοπίστηκαν ένα πιστόλι που κατείχε νόμιμα με 2 γεμιστήρες, 100 φυσίγγια, 4 καπνογόνα και 3 μαχαίρια. Η υπόθεση είναι πλέον στη Δικαιοσύνη.