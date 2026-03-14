Καταγγελία από τον σύντροφο της Σοφίας Χρηστίδου: «Χαριστική βολή η κλήση της από επιτροπή υγείας»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διπλή έρευνα που διεξάγουν η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και το υπουργείο Παιδείας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε η 57χρονη καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό και «κατέληξε» λίγες ημέρες μετά.



Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες, η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου δεχόταν φρικτό bullying στο σχολείο στο οποίο δούλευε στην Θεσσαλονίκη, αλλά και επιθέσεις από μαθητές με γεμάτα πλαστικά μπουκάλια και σχολικά βιβλία. Σε καθημερινή βάση η 57χρονη εκμυστηρευόταν σε συγγενικά της πρόσωπα τις δύσκολες στιγμές που ζούσε στην τάξη.



Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς που στοχοποιούν την σχολική κοινότητα.

«Συνδυασμός συμπεριφορών και κρατικής αναλγησίας»

«Το τι οδήγησε τη σύντροφό μου στο αιμορραγικό εγκεφαλικό και τελικά στον θάνατο, δεν είναι ένα, δύο, τρία, είναι συνδυασμός. Συνδυασμός συμπεριφορών και κρατικής αναλγησίας. Αναλγησίας των θεσμών θα έλεγα καλύτερα και μετέπειτα κρατικής αναλγησίας», είπε ο σύντροφός της μιλώντας στο Mega.



Οι αναφορές δεν ελήφθησαν υπόψιν. Αντ’ αυτού, η Σοφία Χρηστίδου κλήθηκε να εξεταστεί από επιτροπή υγείας σε ψυχιατρική κλινική ύστερα από καταγγελίες για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα διδακτικά της καθήκοντα.

«Αυτό ήταν η χαριστική βολή. Χτύπησαν πρώτα τα περιστατικά που την στεναχωρούσαν, επί πέντε μήνες την ταλαιπωρούσαν. Μετά χτύπησε η απόφαση που την παρέπεμψαν στην επιτροπή για να απολυθεί για πνευματική ανικανότητα και τελευταία στιγμή της ήρθε και η κλήση για να παρουσιαστεί στην επιτροπή. Αντί να πάει στην επιτροπή, πήγε στα επείγοντα», είπε από την πλευρά του ο θείος της.

Προκαταρκτική έρευνα και ΕΔΕ

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, έχοντας προηγουμένως καταγγείλει ότι δεχόταν εκφοβισμό από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου εργαζόταν.



Την εντολή για τη διενέργεια της έρευνας έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, με αφορμή αναφορά που φέρεται να είχε υποβάλει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, ζητώντας την παρέμβασή τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης που αντιμετώπιζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως σε αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.



Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν τόσο το περιστατικό όσο και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολικό περιβάλλον.

Είχε ενημερώσει από τις 6 Φεβρουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι η 57χρονη καθηγήτρια είχε αποστείλει στις 6 Φεβρουαρίου επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, στην οποία ανέφερε πως δεχόταν επανειλημμένα περιστατικά bullying από συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.



Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η εκπαιδευτικός τα τελευταία τρία χρόνια είχε καταθέσει επανειλημμένα αιτήσεις προκειμένου να μετακινηθεί από το σχολείο και να τοποθετηθεί σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.



Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης (11.03.2026), το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι θα συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η υπόθεση να εξεταστεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.