«Με έβριζαν, μου έδειχναν τα οπίσθιά τους...»: «Γροθιά» το υπόμνημα της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, με την καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας να πεθαίνει αιφνιδίως από εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ στο φως βγαίνουν ολοένα περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες πίεσης και bulluying που βίωνε στο σχολείο που εργαζόταν.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, ενώ αποκαλύφθηκε ότι η καθηγήτρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης είχε στείλει υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο περιέγραφε ότι είχε γίνει θύμα «επιθετικής συμπεριφοράς» από συγκεκριμένους μαθητές της.

Η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου/Facebook

Μπουκάλια, βρισιές και απειλές για ξυλοδαρμό

Μετά τον θάνατο της εκπαιδευτικού, φίλοι, συγγενείς και αγαπημένα της πρόσωπα έχουν προχωρήσει σε δημόσιες καταγγελίες, τονίζοντας ότι η Σοφία Χρηστίδου είχε αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα το τελευταίο διάστημα, διότι από τη διεύθυνση του Γενικού Λυκείου είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή για να κριθεί εάν έχει τις πνευματικές ικανότητες να μπορεί να διδάσκει σε τάξη.

Για μετατροπή της «από θύμα σε θύτη» κάνει λόγο ο θείος της εκπαιδευτικού, πρώην εφέτης και Σύμβουλος Επικρατείας, Δημήτρης Κωστόπουλος, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε στείλει υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας στο οποίο ανέφερε όλα όσα βίωνε, πριν την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή.

Στο κείμενο του υπομνήματος της Σοφίας Χρηστίδου, το οποίο φέρνει στο φως το voria.gr, αποτυπώνεται η εφιαλτική κατάσταση που ζούσε η εκπαιδευτικός στο σχολείο που εργαζόταν, καθώς φέρεται να γινόταν στόχος επανειλημμένων επιθέσεων από μαθητές που την προσέβαλαν, την εξευτέλιζαν ενώ, όπως υποστήριζε, έθεταν σε κίνδυνο ακόμα κα τη σωματική της ακεραιότητα.

Ειδικότερα, η Σοφία Χρηστίδου έκανε λόγο για μαθητές που εκτόξευαν προς το μέρος της μπουκάλια, βιβλία και χαρτιά, αλλά και για μια μαθήτρια που επιδείκνυε τα οπίσθιά της. Αναφέρθηκε ακόμα σε βαρύτατες ύβρεις προς το πρόσωπό της, ακόμα και απειλές για ξυλοδαρμό.

«Ήθελαν να φύγω από το σχολείο»

«Τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: ‘Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;’», ανέφερε στο υπόμνημά της η Σοφία Χρηστίδου.

Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά της πρότεινε τη λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας.

«Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων», έγραφε.

Στο τέλος, ζητούσε την απόμακρυνση των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών από το σχολείο. «Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον», τόνιζε.

Η εκπαιδευτικός Σοφία Χρηστίδου/Facebook

Το υπόμνημα της Σοφίας Χρηστίδου

Ακολουθεί όλο το υπόμνημα της Σοφίας Χρηστίδου (έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα των μαθητών)

«Θα ήθελα να θέσω εις γνώση σας τα δυσάρεστα περιστατικά που έλαβαν χώρα εντός της σχολικής τάξης και αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών του Τμήματος Α2 του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης […] προς το πρόσωπό μου, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Τα εν λόγω περιστατικά σημειώθηκαν:

α) την Τετάρτη, 4/02/2026 κατά τη 2η διδακτική ώρα (09:05-09:50) όποτε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Α2.

Ενώ βρισκόμουν στην έδρα και δίδασκα, η μαθήτρια […] μου εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι, γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα μου. Έπειτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας μου πετούσε χαρτιά και στο τέλος ένα μπουκάλι γεμάτο με νερό το οποίο έπεσε στο πάτωμα και άνοιξε γεμίζοντας και εμένα αλλά και την τάξη με νερό.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ έγραφα στον πίνακα, μου έχουν εκσφενδονίσει στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς και βαρύ βιβλίο εκμάθησης Γερμανικών, πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να μου προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, δεδομένου ότι πάσχω από κάταγμα στο ιερό οστό.

Η […] έκανε επίδειξη των οπισθίων της σε όλη την τάξη καθ’ όλη την ώρα του μαθήματος, ενώ δήλωσε ρητά ότι η στάση της αυτή είχε σκοπό να δείξει πως δεν υπολογίζει κανέναν, και ειδικότερα εμένα. Ο […] έσερνε τα θρανία και χτυπούσε τις καρέκλες στο πάτωμα με αποτέλεσμα να σπάσει η πλάτη μιας καρέκλας, με έβριζε με αχαρακτήριστα λόγια και με απειλούσε ότι θα με αναφέρει στην μητέρα του και την κ. Διευθύντρια. Η […] με κατηγόρησε φωνάζοντας ότι δεν κάνω μάθημα ενώ μετά μου είπε να σταματήσω να μιλάω γιατί μιλάω πάρα πολύ. Ο […] παρέμενε επανειλημμένα όρθιος εντός της αίθουσας, φώναζε και επιδείκνυε επιθετική συμπεριφορά, επιχειρώντας να επιβληθεί στους συμμαθητές του υπό το πρόσχημα παροχής «προστασίας». Τέλος, ο […] παρέμενε συνεχώς όρθιος και έβγαζε κραυγές ζώων.

Επικρατούσε τόσο μεγάλη αναστάτωση και φασαρία που ο καθηγητής της Φυσικής από τη διπλανή αίθουσα ήρθε δύο φορές στην αίθουσα του Α2 για να δει τί συμβαίνει.

β) την Παρασκευή, 06/02/2026 κατά την 4η διδακτική ώρα (10:55-11:40) όποτε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Α2, οι εν λόγω μαθητές με το που άρχισε η ώρα ούρλιαζαν με φωνές ζώων μέχρι που, προς τιμή της, ήρθε η κ. Διευθύντρια να επιβάλει την τάξη. Έπειτα, η μαθήτρια […] η οποία ήταν χωρίς εμφανή λόγο σε έξαλλη κατάσταση, με καθύβρισε με πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς όπως μαλ....νο, βλαμμένη και π...να, με απείλησε ότι θα με δείρει και κατόπιν με έσπρωξε δύο φορές, και τη δεύτερη με δύναμη με έριξε στην καρέκλα του καθηγητή.

Γενικότερα, τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;».

Επιπλέον, τα προβλήματα επηρεάζουν και τις καθαρίστριες της σχολικής μονάδας, καθώς η κατάσταση της τάξης – με θρανία και καρέκλες ανακατεμένα και έντονη βρωμιά – δυσχεραίνει σημαντικά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, όταν γυρίζω την πλάτη μου προκειμένου να γράψω στον πίνακα, ανασηκώνουν και χτυπούν επανειλημμένα τα θρανία στο πάτωμα της αίθουσας, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο και διαταράσσοντας σοβαρά τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Σε σχολικές μονάδες, όπως η δική μας, όπου καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά βίας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών, καθώς και περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς εις βάρος του διδακτικού προσωπικού, κρίνεται σκόπιμη η λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η πραγματοποίηση συνεδριών με την ψυχολόγο που επισκέπτεται και το σχολείο μας.

Εν κατακλείδι, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προσβάλλει σοβαρά την προσωπική μου αξιοπρέπεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θέτει σε κίνδυνο και τη σωματική μου ακεραιότητα. Για τον λόγο αυτό ζητώ την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης, προκειμένου να επιλυθεί η άκρως δυσάρεστη, ανησυχητική και εν τέλει επικίνδυνη αυτή κατάσταση.

Με τιμή,

Σοφία Χρηστίδου Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας»