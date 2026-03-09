Ξεσπούν οι φίλοι της καθηγήτριας που πέθανε από εγκεφαλικό: «Της έκαναν φρικτό bullying»

Στη θλίψη είναι βυθισμένη η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, μετά τον θάνατο της καθηγήτριας ξένων γλωσσών Σοφίας Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου (7/3) από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγήθηκε στον θάνατο η εκπαιδευτικός, εγείρουν οι σοβαρές καταγγελίες συγγενών και φίλων της, οι οποίοι κάνουν λόγο για bullying από μαθητές και συναδέλφους της.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του περιβάλλοντός της, η εκπαιδευτικός είχε πέσει θύμα επιθετικής συμπεριφοράς από μαθητές της, ενώ είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή, μετά από κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

«Την φώναζαν με κραυγές ζώων»

«Είχε προβλήματα στο σχολείο. Της έκαναν bullying τα παιδιά. Πετούσαν βιβλία, την φώναζαν με κραυγές ζώων, έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει. Μου έλεγε ‘θα τρελαθώ’», ανέφερε φίλος της καθηγήτριας, μιλώντας στο STAR και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Η διευθύντρια πήγε να την υποτιμήσει, να πει ότι είναι ανίκανη στο μυαλό... Η κοπέλα ήταν εκπληκτική», τόνισε ο φίλος της Σοφίας Χρηστίδου, προσθέτοντας ότι «ήταν υγιέστατη». «Ήταν απελπισμένη, της έκαναν φρικτό bullying. Τη φάγανε, τέρμα», είπε.

«Ήταν αδικημένη»

«Φυσικά με έχει σοκάρει», ανέφερε ο Σάκης Κούγκολος, καθηγητής στο ΑΠΘ, ο οποίος γνώριζε την καθηγήτρια. «Ήταν πολύ φιλομαθής, ήξερε όλες τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες. Ήταν πολύ ενεργητική και δυναμική», τόνισε.

«Ήταν αδικημένη. Είχε προσόντα να γίνει και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ κρίμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ήρθε ένα κορίτσι χρυσό, ευγενέστατο, χαμογελαστό, να διδάξει την αγγλική γλώσσα στους φοιτητές. Η προσωποποίηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακά, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό», ανέφερε η Νάντια Σταυροπούλου, φίλη της αδικοχαμένης καθηγήτριας.

«Ο κόσμος μας παρακινεί να κάνουμε το ηθικό. Όταν υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά πρέπει να ληφθεί μία κεντρική μέριμνα», σημείωσε, όσον αφορά τα όσα καταγγέλλονται για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Σοφία Χρηστίδου στο σχολείο.

«Υπάρχει μια κατάσταση που οδηγεί σε εξοντωτικές συνθήκες»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξης Γουσόπουλος, σημείωσε τις ευθύνες που υπάρχουν στο κράτος για την αντιμετώπιση φαινομένων στο σχολικό περιβάλλον που μπορεί να οδηγήσουν σε εντάσεις:

«Όπως και στην κοινωνία, έτσι και στο σχολείο υπάρχει μια κατάσταση που οδηγεί σε εξοντωτικές συνθήκες. Δεν δικαιολογούνται αυτά προφανώς. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το τι μέτρα παίρνει το κράτος και τα αρμόδια υπουργεία, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα ζητήματα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε νομικά»

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους μαθητές, είναι στις διευθύνσεις των σχολείων και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας. Το μόνο που μπορώ να σας ανακοινώσω είναι ότι η οικογένειά της και εγώ, είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου», τόνισε ο σύντροφος της καθηγήτριας.

«Μιλάμε για μία σπουδαία εκπαιδευτικό, καταπληκτικό άνθρωπο, ευαίσθητο, από οικογένεια με αρχές».

«Πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι, δυστυχώς, είναι οι συνάδελφοί της», κατέληξε.