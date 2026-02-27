Μήνυση μητέρας κατά δασκάλου στο Ηράκλειο: «Τον έπιασε από τον λαιμό» - Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί

Καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικού σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης υπέβαλε μητέρα μαθητή, υποστηρίζοντας ότι έπιασε τον γιο της από τον λαιμό κατά τη διάρκεια περιστατικού εντός του σχολικού χώρου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα, το συμβάν σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, περίπου στη 1 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει, ο εκπαιδευτικός άρπαξε το παιδί της από τον λαιμό. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά επισημαίνεται ότι ο δάσκαλος έπιασε τον μαθητή από τους ώμους, στην προσπάθειά του να τον απομακρύνει από ομάδα παιδιών που διαπληκτίζονταν, και όχι από τον λαιμό.

Παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν αρχικά και ενώ το ζήτημα φέρεται να θεωρήθηκε λήξαν, η μητέρα προχώρησε τελικά στην κατάθεση μήνυσης.

Ο εκπαιδευτικός συνελήφθη, αφού παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Κινητοποίηση εκπαιδευτικών

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπόθεση στον εκπαιδευτικό κόσμο της περιοχής. Για σήμερα στις 14:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΔΙΠΕ Ηρακλείου, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον συνάδελφό τους που βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη μετά την καταγγελία, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 14:00 έως τις 16:00, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος δεν πρόκειται να παραμείνει αμέτοχος απέναντι σε ενέργειες που, όπως αναφέρει, στοχοποιούν και ποινικοποιούν το έργο των εκπαιδευτικών.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι παρενέβη αποκλειστικά για να χωρίσει μαθητές που διαπληκτίζονταν, πιάνοντας τον συγκεκριμένο μαθητή από τους ώμους.