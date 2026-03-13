«Ήθελαν να την εξευτελίσουν»: Τι αποκαλύπτει στον FLASH φίλη της καθηγήτριας που πέθανε

Συνεχίζει να συγκλονίζει η υπόθεση της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, η οποία πέθανε αιφνίδια από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ πληθαίνουν συνεχώς τα στοιχεία για το bullying και την πίεση που δεχόταν το αμέσως προηγούμενο διάστημα στο περιβάλλον του σχολείου.

Μιλώντας στον FLASH, εκπαιδευτικός και φίλη της καθηγήτριας αγγλικής φιλολογίας, δηλώνει σοκαρισμένη, ενώ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τα όσα δυσάρεστα και σχεδόν βασανιστικά βίωσε το προηγούμενο διάστημα, είχαν επίδραση στην υγεία και την μοιραία κατάληξή της.

«Θρηνούμε μια γυναίκα που ήθελε να κάνει τη δουλειά της»

«Γνώρισα τη Σοφία μέσα στη σχολική κοινότητα. Είχαμε δουλέψει σε κοντινά σχολεία, κάναμε και παρέα. Ήταν ένας πολύ κοινωνικός άνθρωπος, ιδιαίτερα δραστήρια και στο επιστημονικό κομμάτι, σε ό,τι αφορά το αντικείμενό της. Ήταν ένας άνθρωπος με προβληματισμούς σε σχέση με τη γνώση, με την επιστήμη, με κοινωνικά θέματα», τονίζει η συνάδελφος της εκπαιδευτικού που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

«Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και στενοχωρημένη, που πρέπει να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, να θρηνήσουμε μία νέα γυναίκα, επιστημόνισσα, που ήθελε να κάνει τη δουλειά της. Και είχε αυτήν την τραγική κατάληξη».

Η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου/Facebook

«Πήγε σε αυτό το σχολείο για καλύτερο περιβάλλον»

Όπως σημειώνει, τα προσόντα της καθηγήτριας στο 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, ξεχώριζαν μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

«Ήταν γνωστό -και υπό τύπο αστείου- ότι η Σοφία όπου και αν έκανε αίτηση στην εκπαίδευση, συνήθως ήταν στην πρώτη θέση των τυπικών προσόντων».

Η φίλη της Σοφίας δηλώνει ότι πιθανώς επέλεξε να διδάξει σε γενικό λύκειο για να αλλάξει περιβάλλον.

«Πιθανολογώ ότι ο λόγος που βρέθηκε σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο ήταν γιατί είπε να αλλάξει λίγο από τους χώρους των επαγγελματικών λυκείων, όπου δούλευε τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι είναι δύσκολοι χώροι από την άποψη της συμπεριφοράς των παιδιών και της πίεσης. Και να πώς τα έφερε η ζωή και τα πιο μεγάλα προβλήματα τα αντιμετώπισε εκεί...», λέει η εκπαιδευτικός.

Είχε υποπέσει στην αντίληψή σας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τα παιδιά στην τάξη;

«Ναι, όπως αντιμετωπίζουμε όλες και όλοι μας. Ειδικά, όλες. Αυτό προβλημάτιζε και τη Σοφία, ότι ως γυναίκες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε λίγο παραπάνω πίεση σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους μας».

«Ήθελαν να την εξευτελίσουν»

Σας είχε μιλήσει για αυτά που περιγράφει στο υπόμνημα;

«Τόσο ακραία περιστατικά, όχι. Εδώ μιλάμε για πράγματα που γίνονται επίτηδες με σκοπό το να εξευτελίσουν ένα άτομο. Μοιάζουν με τις ‘πλάκες’ που κάνουν οι έφηβοι και μεταξύ τους. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Και σε αυτά μπορεί να μπαίνουν και παιδιά που δεν έχουν καθημερινά τέτοιες συμπεριφορές, υπάρχει μια ψυχολογία της αγέλης», τονίζει.

Λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή, η Σοφία Χρηστίδου παραπέμφθηκε σε υγειονομική επιτροπή με το ερώτημα αν έχει τα πνευματικά προσόντα να συνεχίσει να διδάσκει.

«Αυτό είναι ασχολίαστο. Και μόνο που σκέφτηκε κάποιος ότι ένα άτομο με όλα αυτά τα προσόντα και με 35 χρόνια υπηρεσίας, που έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης -και κανένας δεν βρέθηκε τόσα χρόνια όχι απλά να την παραπέμψει, δεν υπήρχε κανένα προηγούμενο συμβάν...».

Η εκπαιδευτικός Σοφία Χρηστίδου. Πηγή: Facebook

Η καταγγελία γονέα και οι διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν

Όπως υπογραμμίζει, στην προκειμένη περίπτωση «δεν φαίνεται να τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία».

«Όταν υπάρχουν θέματα διαχείρισης της τάξης, ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες, γίνεται συμβούλιο τάξης, λαμβάνονται παιδαγωγικά μέτρα, ενεργοποιούνται υποστηρικτικές δομές, έρχονται σύμβουλοι σχολικής ζωής που συζητούν με παιδιά που έχουν θέματα συμπεριφοράς, συζητά ο σύλλογος εκπαιδευτικών. Σε αυτήν την περίπτωση δεν φαίνεται να έγινε κάτι από όλα αυτά», τονίζει.

Η διαδικασία για την παραπομπή της φέρεται να βασίζεται σε έγγραφη καταγγελία γονέα εναντίον της η οποία διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι έλεγε αυτή η καταγγελία;

«Ότι δεν είναι ικανή να κάνει το μάθημά της. Αυτό το τεκμηρίωναν, λέγοντας ότι οι βαθμοί που είχε βάλει στα παιδιά στο πρώτο τετράμηνο, δεν ήταν σωστοί. Και ότι δεν ήταν ικανή να διατηρήσει την τάξη και να γίνει το μάθημα. Επίσης, νομίζω πως ειπώθηκε ότι δεν μιλούσε καλά στα παιδιά».

Όσον αφορά το τελευταίο, αναφέρει: «Αυτό το ακούμε συνεχώς, το έχω ακούσει και για μένα. Μπορεί να σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός, μέσα σε ένα στρεσογόνο και πιεστικό περιβάλλον, μπορεί να υψώσει κάπως τον τόνο της φωνής του, το οποίο ορισμένοι γονείς εκλαμβάνουν ως τραυματικό. Εγώ αναρωτιέμαι πως γίνεται σε χρόνια εκπαιδευτικής διαδρομής, να μην το κάνεις ποτέ».

«Ήθελε να εργαστεί στο πανεπιστήμιο»

Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η Σοφία Χρηστίδου, παρά τα όσα ανέφερε για το bullying σε βάρος της, αναφέρει: «Αυτή η αντιστροφή της ευθύνης έχει αρκετά χρόνια τώρα που γίνεται και δεν αφορά μόνο την τραγική περίπτωση της Σοφίας. Η αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος -μαζί με την αποτυχία της κοινωνίας να διαχειριστεί πλευρές της κρίσης που επηρεάζουν τα παιδιά- μεταφέρεται ως ευθύνη στους εκπαιδευτικούς».

Όπως σημειώνει η εκπαιδευτικός και φίλη της Σοφίας Χρηστίδου, η ίδια ήθελε να απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον και να εργαστεί στο πανεπιστήμιο, κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν.

«Δεν ήξερα ότι δεν είχε πάρει απόσπαση. Επί σειρά ετών έπαιρνε αποσπάσεις στο πανεπιστήμιο. Εξάλλου έκανε και τόσα πράγματα, μεταδιδακτορικές έρευνες, συγγραφές βιβλίων, είχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα».

Σοφία Χρηστίδου/Facebook

«Την κατέβαλε, δεν μου αλλάζει κανείς τη γνώμη»

Στο ερώτημα αν όλη αυτή η πίεση που βίωσε η Σοφία Χρηστίδου το προηγούμενο διάστημα ενδεχομένως συνδέεται με το εγκεφαλικό που υπέστη και οδήγησε στον θάνατό της, εμφανίζεται βέβαια ότι έπαιξε ρόλο. «Δεν μου αλλάζει κανείς αυτή τη γνώμη».

«Η Σοφία είχε αντιμετωπίσει και άλλες φορές θέματα υγείας που οφείλονταν στο ασφυκτικό εργασιακό περιβάλλον, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά του, η δουλειά ήταν μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς της. Πάσχιζε να είναι καλή σε αυτό που κάνει. Όταν σε παραπέμπουν για πνευματική ανικανότητα, μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας...».

«Το θεωρώ σίγουρο ότι αυτό ήταν ένα πλήγμα που την κατέβαλε», δηλώνει, εκφράζοντας τη συμφωνία της με την πρόθεση του συντρόφου και των συγγενών της εκπαιδευτικού να κινηθούν νομικά.

«Άλλωστε όλα αυτά τα γεγονότα σε σχέση με το εγκεφαλικό, είναι κοντά χρονικά», λέει.

Για τις συνθήκες που βίωσε η Σοφία Χρηστίδου μέσα στο σχολικό περιβάλλον, λίγο πριν υποστεί το εγκεφαλικό, βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο πειθαρχική έρευνα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και εισαγγελική έρευνα, με φίλους, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα να κάνουν λόγο για ευθύνες που χρειάζεται να αναδειχθούν και να αποδοθούν.