Μαρτυρίες στον FLASH: «Bullying δέχονται και οι εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές αίθουσες»

«Φαντάσου να είσαι δάσκαλος και να φοβάσαι να μπεις στην τάξη…

Φαντάσου να σε βρίζουν τα παιδιά και να πρέπει να είσαι ψύχραιμος…

Φαντάσου να σε κρίνουν άνθρωποι που δεν έχουν μπει ποτέ σε μια τάξη…

Φαντάσου να σε κατηγορούν γονείς χωρίς να ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει…

Φαντάσου ν’ αγαπάς τη δουλειά σου αλλά να φεύγεις κάθε μέρα πληγωμένος…

Το bullying δεν συμβαίνει μόνο στα παιδιά…»

Είναι οι φράσεις που αναγράφονται στον πίνακα που κρατούν στα χέρια τους τρεις εκπαιδευτικοί. Λέξεις που επιλέγουν να γράψουν κι όχι να φωνάξουν, γιατί πολλές φορές η σιωπή μπορεί να γίνει εκκωφαντική. Η υπόθεση της καθηγήτριας Αγγλικών, Σοφίας Χρηστίδου, που κατέληξε από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο κι είχε καταγγείλει εκφοβισμό από μαθητές της, φέρνει στο φως μια αλήθεια που πονάει. Για τα παιδιά και την κοινωνία σήμερα.

Bullying δέχονται και οι εκπαιδευτικοί μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο κύριος Νεκτάριος Κορδής, Καθηγητής και μέλος του Δ.Σ της ΟΛΜΕ, μιλώντας στον συνάδελφο Γιάννη Κέμμο μας προειδοποιεί. Είναι θέμα τύχης, δηλώνει μέσω του FLASH, που δεν έχουμε θρηνήσει θύματα στα σχολεία…

10 Μαρτίου 2026 : Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 62χρονος καθηγητής γυμνασίουτων Άνω Λιοσίων με δράστη τον αδερφό ενός 14χρονου μαθητή, ο οποίος νωρίτερα είχε δεχτεί επίθεση από τον επίσης ανήλικο γιο του καθηγητή

6 Μαρτίου 2026 : Συνελήφθη στο Αγρίνιο 14χρονος που πήγε με πτυσσόμενο μαχαίρι στο σχολείο. Ο μαθητής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας

2 Φεβρουαρίου 2026 : Εξωσχολικός μαθητής επιτέθηκε σε καθηγητή με γροθιές και κλωτσιές, όταν επιχείρησε να τον απομακρύνει από το χώρο του σχολείου, στα Χανιά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

26 Ιανουαρίου 2026 : Συνελήφθη σε σχολείο της Γλυφάδας 16χρονος με τρία μαχαίρια. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Το πρόβλημα που αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια μορφή εργασιακού εκφοβισμού, δεν περιορίζεται μόνο στις τάξεις του λυκείου. Παιδιά 13, 14 ετών πιέζουν κι εκφοβίζουν εκπαιδευτικούς ακόμα κι από το γυμνάσιο, λέει, στον FLASH και τον Γιάννη Κέμμο, ο κύριος Διονύσης Προβής, Καθηγητής και Πρόεδρος της Α-Γ ΕΛΜΕ της Β’ Αθηνών…

Δασκάλα στον FLASH: «Οι εκπαιδευτικοί είναι φοβισμένοι ακόμα και στο δημοτικό»

Η πραγματικότητα που περιγράφεται παραπάνω από τους εκπαιδευτικούς, γίνεται ακόμα πιο ζοφερή όταν η δασκάλα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την οποία συνομιλούμε και που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, σκιαγραφεί την καθημερινότητα στα δημοτικά σχολεία. «Όταν φύγω από την τάξη μου παίρνει μια ώρα να ηρεμήσω», μας λέει…Εκεί όπου μικρά παιδιά θα έπρεπε να μαθαίνουν τη γραμματική και την προπαίδεια, ν’ ανακαλύπτουν τη μαγεία της λογοτεχνίας, τη δύναμη της ιστορίας, τη σημασία της κοινωνικοποίησης με τους καινούριους φίλους και την εμπιστοσύνη με τους εκπαιδευτικούς…

«Πολλά κάνω ότι δεν τα βλέπω ή ότι δεν καταλαβαίνω. Έχει αλλάξει τόσο η συμπεριφορά των γονιών όσων και των μαθητών, ακόμα και αυτών του δημοτικού σχολείου. Οι γονείς μας ασκούν μεγάλη πίεση. Πιστεύουν μόνον ότι τους μεταφέρουν τα παιδιά τους, την ώρα που τα παιδιά αυτά μπορεί να πλάθουν ιστορίες, όμως σε εκείνα δείχνουν τυφλή εμπιστοσύνη. Υπάρχουν οι Σύλλογοι Γονέων που φτάνουν στο σημείο να παρεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό έργο και απαιτούν συχνά από τους εκπαιδευτικούς να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση τα παιδιά τους, ακόμα κι αν αυτό δεν μας το λένε ευθέως.

Μίλησα πριν με τρεις συναδέλφους που έχουν δεχθεί λεκτική βία από γονείς και που όμως φοβούνται να μιλήσουν. Ξέρετε όμως, όταν αυτό συμβαίνει αλλάζει κι η συμπεριφορά των παιδιών τους, των μαθητών μας. Οι εκπαιδευτικοί είναι φοβισμένοι από τους γονείς, από τα ίδια τα παιδιά, ακόμα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εγώ που σας μιλώ, πριν μπω στη σχολική αίθουσα παίρνω τρεις βαθιές ανάσες. Πριν μπω στο προαύλιο παίρνω τρεις ανάσες . Κι όταν φύγω από την τάξη που διδάσκω, μου παίρνει μια ώρα για να ηρεμήσω.»

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του εκφοβισμού σε βάρος εκπαιδευτικών

Ο εκφοβισμός προς τους εκπαιδευτικούς, παρόλο που τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται «μέρος της δουλειάς», τα τελευταία χρόνια αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Μπορεί να προέρχεται από μαθητές, γονείς, ακόμα κι από συναδέλφους ή την ίδια τη διεύθυνση του σχολείου, επηρεάζοντας σημαντικά την ψυχική τους υγεία και την ποιότητα της διδασκαλίας. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του:

Συστηματική αγένεια και προσβολές

Χλευασμός μέσα στην τάξη

Σκόπιμη διατάραξη του μαθήματος

Απειλές ή εκφοβιστική συμπεριφορά

Παράνομη καταγραφή και διακίνηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Επιθετική ή απαξιωτική επικοινωνία από πλευράς των γονέων

Δυσφήμιση σε ομάδες γονέων ή social media

Υποτίμηση ή απομόνωση από συναδέλφους και άδικη κατανομή εργασιών

Τι θα έπρεπε να γίνει λοιπόν και ποια είναι η απάντηση; Η τραγική είδηση με το χαμό της εκπαιδευτικού, έχει ανοίξει έναν έντονο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την «παιδοκεντρική κοινωνία» του σήμερα και τα όριά της. Καθηγητές μιλούν για τα ακραία -σε αρκετές περιπτώσεις- προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ψυχολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Δρ. Αντώνης Φοδελιανάκης, ψυχολόγος και φιλόλογος, εξηγεί πως το μυστικό κρύβεται σε αυτά τα όρια που τα παιδιά έχουν τόσο ανάγκη…

