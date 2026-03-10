Καθηγητής ξυλοκοπήθηκε από αδερφό 14χρονου μαθητή, τον οποίο είχε χτυπήσει ο ανήλικος γιος του

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 62χρονος καθηγητής γυμνασίου των Άνω Λιοσίων με δράστη τον αδερφό ενός 14χρονου μαθητή, ο οποίος νωρίτερα είχε δεχτεί επίθεση από τον επίσης ανήλικο γιο του καθηγητή.



Τα δύο παιδιά είναι συμμαθητές και σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του 62χρονου τραυμάτισε στο πρόσωπο τον 14χρονο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3), ενώ η ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος Άνω Λιοσίων έγινε από τον 62χρονο καθηγητή και την 57χρονη διευθύντρια του γυμνασίου.



Λίγο αργότερα ακολούθησε η σύλληψη του ανήλικου γιου του καθηγητή με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η προανακριτική έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη είναι σε πλήρη εξέλιξη.