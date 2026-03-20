Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που τα έκανε «γυαλιά καρφιά» σε επείγοντα νοσοκομείου

Αναστάτωση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε 38χρονος την Πέμπτη 20 Μαρτίου, μετά από καταγγελία ότι εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά προς ασθενείς και επισκέπτες.

Ο άνδρας φέρεται να χτυπούσε και να έσπαγε διάφορα αντικείμενα που έβρισκε μπροστά του.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, τους οποίους ο ίδιος φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε, όταν πήγαν να τον ακινητοποιήσουν. Τελικά, απομακρύνθηκε από το σημείο και συνελήφθη.

Σε βάρος του 38χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ