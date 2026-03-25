Καρέ καρέ το άγριο ξύλο σε 20χρονο στο Μετρό Μοναστηράκι από 4 άτομα - Προσπάθησαν να τον κλέψουν

Βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα σε συρμό του Μετρό στο Μοναστηράκι την περασμένη Κυριακή (23/3), με έναν 20χρονο να πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού μετά από επίθεση που δέχτηκε από συμμορία ληστών.

Οι τέσσερις νεαροί δράστες προσπάθησαν να τραβήξουν την αλυσίδα που κρεμόταν στο λαιμό του 20χρονου, με τον ίδιο να αντιδρά και τους δράστες να τον ξυλοκοπούν άγρια.

Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA.

Στο βίντεο φαίνονται οι νεαροί να έχουν ρίξει κάτω τον 20χρονο και να του ρίχνουν κλωτσιές και μπουνιές σε όλο το σώμα και το κεφάλι.

Οι τέσσερις δράστες τράπηκαν σε φυγή ενώ ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί του «σχεδίου Αριάδνη». Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν την επόμενη μέρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ Βικτώρια, γεγονός που καταγράφηκε επίσης από την κάμερα του σταθμού.