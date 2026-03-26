Κολωνάκι: Γεωργιανοί - αναρριχητές οι δράστες της ληστείας με θύμα 85χρονη και λεία 210.000 ευρώ

Μία 54χρονη Γεωργιανή συνελήφθη για την ληστεία που είχε σημειωθεί στις 9 Φεβρουαρίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Βαλαωρίτου στο Κολωνάκι, με θύμα μία 85χρονη από την οποία κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν περίπου 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ.



Μάλιστα, δεδομένου ότι το διαμέρισμα είναι στον 6ο όροφο της πολυκατοικίας και οι αστυνομικοί εντόπισαν 7 σχοινιά αναρρίχησης, δεν αποκλείεται η ομάδα των Γεωργιανών που «χτύπησε» είναι διαρρήκτες – αναρριχητές.

Πρόκειται για υπόθεση που εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν την 54χρονη την ώρα που έβγαινε από πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερις υπήκοοι Γεωργίας, εκ των οποίων οι τρεις έχουν ήδη διαφύγει στο εξωτερικό δύο ημέρες μετά τη ληστεία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια

Να θυμίσουμε ότι η ληστεία είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 9ης Φεβρουαρίου: οι δράστες που μπήκαν στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου ήταν δύο με κουκούλες full face, ενώ οι συνεργοί τους τρεις. Προκειμένου να ακινητοποιήσουν την 85χρονη γυναίκα χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία με την οποία της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια, ενώ είχαν αρκετή ώρα στη διάθεση τους προκειμένου να κάνουν «φύλλο και φτερό» το σπίτι της, απ’ το οποίο έφυγαν φορτωμένοι με 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ.

Πηγή: ΕΛΑΣ

Μετά από έρευνα στην οικία της 54χρονης που συνελήφθη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: πλήθος κοσμημάτων, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, 7 σχοινιά αναρρίχησης, βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών, GPS tracker, αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός κρυφής παρακολούθησης, φωσφορίζον γιλέκο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την κατόπτευση του χώρου, ναρκωτικά δισκία, 2 «επιχειρησιακά» οχήματα και το χρηματικό ποσό των 1.485 ευρώ Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.