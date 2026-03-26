Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου - Άρπαξαν πάνω από 30.000 ευρώ

Κινηματογραφική ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί της Πέμπτης (26/3) στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν δύο και οπλισμένοι με πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov, με το οποίο απείλησαν τους υπαλλήλους την ώρα που γίνονταν ανατροφοδότηση του ΑΤΜ με μετρητά.

Οι δύο δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν με βαριοπούλες τις τζαμαρίες και με την απειλή Kalashnikov άρπαξαν χρηματικό ποσό που υπολογίζεται σε 32.000 ευρώ.

Ο χώρος στο Λουτράκι έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των ληστών.