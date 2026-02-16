Συναγερμός στον Πειραιά: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα σούπερ μάρκετ επί της οδού Θηβών στον Πειραιά σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας (16/2).

Ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους του καταστήματος, άρπαξε όσα περισσότερα χρήματα μπορούσε από ταμεία και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση

Από τις κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι ο δράστης κινήθηκε πεζός, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που τον αναζητούν.