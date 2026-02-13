Λάρισα: Ληστής προσποιήθηκε τον σύζυγο γυναίκας αλλά όταν τον κατάλαβε της είπε «ευχαριστώ»

Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσε μια γυναίκα από περιοχή της Λάρισας όταν ένας επίδοξος ληστής προσπάθησε να εισβάλει στο σπίτι της με έναν θρασύτατο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο άγνωστος άνδρας πλησίασε το σπίτι και χτύπησε το κουδούνι. Όταν η ιδιοκτήτρια απάντησε στο θυροτηλέφωνο, εκείνος της ζητούσε επίμονα να ανοίξει την πόρτα της πολυκατοικίας. Αφού η γυναίκα ρώτησε ποιος ήταν εκείνος της απάντησε ότι ήταν ο άντρας της και μάλιστα της είπε και το όνομά του.

Αφού η γυναίκα κατάλαβε ότι δεν επρόκειτο για τον σύζυγό της, σύμφωνα με το onlarissa, ο άγνωστος άνδρας αντιλήφθηκε ότι το επίδοξο θύμα του δεν έπεσε στην παγίδα. Με απόλυτη ψυχραιμία στη φωνή της είπε «εντάξει ευχαριστώ» και τράπηκε σε φυγή.

Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστημα, επίδοξοι ληστές σκαρφίζονται διάφορους τρόπους προκειμένου τα θύματά τους να πέσουν στην παγίδα τους. Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τους ανυποψίαστους πολίτες καταστρώνουν ευφάνταστα σχέδια προκειμένου να γίνουν πιστευτοί με απώτερο σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή τιμαλφή από τα σπίτια.

Τι πρέπει να κάνετε εάν πέσετε θύμα ληστείας

Από την πλευρά της, η αστυνομία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. Τονίζει μάλιστα ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες σε αγνώστους ενώ σημειώνει ότι δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε άτομα εάν πρώτα δεν έχουν βεβαιωθεί για την ταυτότητά τους.

Σε περίπτωση που πέσετε θύμα απάτης ή ληστείας, είναι επιτακτικό να καλέσετε αμέσως τις Αρχές ώστε οι δράστες να εντοπιστούν και να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό.

Στη συνέχεια θα πρέπει να καλέσετε την τράπεζά σας, σε περίπτωση που εκλάπη η κάρτα σας, και να παγώσετε τον ή τους λογαριασμούς σας.