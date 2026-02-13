Τραγωδία στην Καρδίτσα: 55χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στην κατοικία του στην Καρδίτσα ένας 55χρονος άνδρας, το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net, αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι τον βρήκαν απαγχονισμένο.

Το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο 55χρονος, που ζούσε μόνος, δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε συγγενικά του πρόσωπα. Εκείνοι ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες εισήλθαν στην οικία και τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του.