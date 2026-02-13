Χαλκίδα: Σταθμευμένο όχημα έπιασε φωτιά δίπλα σε ΑΤΜ σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χαλκίδας τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου όταν ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο δίπλα σε σούπερ μάρκετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 05:30 το πρωί κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αμέσως ο ιδιοκτήτης του οχήματος έσπευσε να σβήσει τις φλόγες με τη βοήθεια περαστικών αφού στην περιοχή είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το evima.gr, η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα και έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή στις εγκαταστάσεις του καταστήματος.

Πάντως, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα ώστε να οδηγηθούν στα αίτια που προκάλεσαν το σοβαρό συμβάν.