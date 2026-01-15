Βαρύ πένθος στη Χαλκίδα: «Έσβησε» 13χρονη μαθήτρια - Είχε χειρουργηθεί πρόσφατα

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η κοινωνία της Χαλκίδας από τον άδικο χαμό μιας 13χρονης μαθήτριας, που έφυγε από τη ζωή χωρίς ακόμη να έχει διακριβωθεί επισήμως η αιτία θανάτου του κοριτσιού.

Τοπικά ΜΜΕ κάνουν αναφορά σε θάνατο από γρίπη, ωστόσο, από τον ΕΟΔΥ δεν υπάρχει δηλωμένος θάνατος 13χρονης από γρίπη με νοσηλεία σε νοσοκομείο, τουλάχιστον ως αυτή την ώρα.

Ηταν γνωστό περιστατικό στα νοσοκομεία παίδων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και νοσηλευόταν αρχικά στο Αγλαΐα Κυριακου και στην συνέχεια στο παίδων Αγία Σοφία. Ήταν ΑμεΑ και χειρουργήθηκε πρόσφατα για εγκεφαλικό οίδημα, ενώ είχε αναπτύξει και πολυοργανικη ανεπάρκεια και διάφορα μεταβολικά νοσήματα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές το 13χρονο παιδί είχε θετικό δείγμα γρίπης αλλά οι γιατροί δεν θεωρούν αιτία θανάτου τη γρίπη.

Η ανακοίνωση του συλλόγου γονέων

Συγκλονίζει η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας, όπου φοιτούσε το άτυχο κορίτσι. «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».





Η απώλειά της βύθισε στη θλίψη συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, που μιλούν για ένα κορίτσι ξεχωριστό, γεμάτο φως, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.