Πρόεδρος ΕΟΔΥ για γρίπη: Ανεμβολίαστοι σχεδόν όλοι στις ΜΕΘ - «Μπαίνει στο παιχνίδι» και η Β

Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, για τη γρίπη, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.



«Είμαστε στην κορύφωση του κύματος της γρίπης και ακόμη περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να ανέβει ακόμα, ενώ είχαμε αύξηση στις νοσηλείες» υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως τα κρούσματα είναι πάνω από τις τρεις προηγούμενες περιόδους.

Σχεδόν όλα τα κρούσματα στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι

«Είχαμε και ένα καινούργιο στέλεχος, το Κ, το οποίο φαίνεται να είναι πιο μεταδοτικό. Ευτυχώς όμως, το εμβόλιο προστατεύει αρκετά καλά. Δηλαδή, οι μελέτες, οι προκαταρκτικές που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι έχει μια προστασία γύρω στο 57% που είναι αρκετά καλή και κυρίως προστατεύει από σοβαρή νόσηση. Τα σχεδόν όλα τα κρούσματα που έχουμε στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Άρα, θεωρώ ότι ακόμα και τώρα μπορούν να εμβολιαστούν και πρέπει να εμβολιαστούν όσοι πρέπει», πρόσθεσε.

«Δεν σημαίνει ότι είναι η κορύφωση και ότι την άλλη μέρα θα μηδενιστούν τα κρούσματα. Υπάρχει μια διαδικασία πτώσης των κρουσμάτων που θα κρατάει μερικές βδομάδες και δεύτερον, συνήθως το κύμα από τη γρίπη τύπου Β έρχεται μετά. Δηλαδή, μέχρι τον Μάρτιο έχουμε κρούσματα γρίπης και μετά μπαίνει στο παιχνίδι και η Β. Και το εμβόλιο περιέχει στέλεχος για την Β. Άρα, έχει νόημα και τώρα ακόμα να κάνουν εμβόλιο όσοι δεν έχουν κάνει. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά σημαντικό να κάνουν και τώρα, γιατί και η Β είναι αρκετά σοβαρή. Δεν είναι ότι είναι και αυτή μια ήπια νόσος», συμπλήρωσε.

Αυτός που νοσεί καλό είναι να προσέχει τους άλλους

Παράλληλα, επισήμανε: «Εγώ θα έλεγα σαν συμβουλή και τα άτομα που είναι ευάλωτα και κυκλοφορούν σε ΜΜΜ κλπ ή άτομα που πάνε εκκλησία να φορέσουν μια μάσκα. Δεν είναι κακό αυτό να τους προστατεύει σε αυτούς τους χώρους που είπα και κυρίως για τα άτομα που είναι ευάλωτα ή άνω των 60, ή άνω των 65 αν θέλετε. Και επίσης, αυτός που νοσεί καλό είναι να προσέχει τους άλλους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσεις έστω και αν αισθάνεσαι λίγο καλά ή αν κυκλοφορήσεις βάλε μια μάσκα πάλι. Δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό και είναι ένα συνήθειο που πρέπει να μας μείνει από τον Covid».

