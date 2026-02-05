ΕΟΔΥ: Επτά νέοι θάνατοι από Covid-19, εννιά από γρίπη - Σταθερή η εικόνα στα κρούσματα κορονοϊού

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) στην κοινότητα, ενώ σταθερή παραμένει η εικόνα της COVID-19 και πτωτική η τάση της γρίπης, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 26 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η γριπώδης συνδρομή (ILI), ανεξαρτήτως παθογόνου, παρουσίασε μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων ανά 1.000 επισκέψεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αντίθετα, στα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης αναπνευστικού (SARI) καταγράφηκε μικρή αύξηση των κρουσμάτων ανά 1.000 εισαγωγές.

Όσον αφορά τη λοίμωξη COVID-19, η θετικότητα από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων SARS-CoV-2 στη χώρα δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 108 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, μειωμένες σε σχέση με τις 119 της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, σημειώθηκαν τέσσερις νέες διασωληνώσεις και επτά νέοι θάνατοι.

Σε πτωτική πορεία συνεχίζει να βρίσκεται η θετικότητα για τη γρίπη στην κοινότητα, σύμφωνα με το δίκτυο επιτήρησης Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την τελευταία εβδομάδα να καταγράφεται σημαντική μείωση. Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (δίκτυο SARI) σημειώθηκε αύξηση των κρουσμάτων. Οι νέες εισαγωγές για γρίπη μειώθηκαν στις 597, έναντι 649 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και εννέα νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), η θετικότητα στην κοινότητα παρουσίασε σημαντική αύξηση, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.