Διακοπή ρεύματος στην Αθήνα: Προβλήματα σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη

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Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται από το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τις διακοπές ρεύματος να προκαλούν παράλληλα δυσκολίες στην κυκλοφορία και να θέτουν σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική.

Από τις 15:20 και έπειτα, αρκετές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στην Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και τον Γκύζη.

Αρκετοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν και πολλά καταστήματα στις πληγείσες περιοχές.

Εγκλωβισμοί σε ανελκυστήρες

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς πολιτών σε ανελκυστήρες, εξαιτίας της διακοπής ηλεκτροδότησης.

Πυροσβέστες με οχήματα κινούνται στις παραπάνω περιοχές, προκειμένου να επέμβουν όπου χρειάζεται και να απεγκλωβίσουν πολίτες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ για τις βλάβες, η ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά.

Οι εκτιμώμενοι χρόνοι αποκατάστασης είναι: