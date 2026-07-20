«Καμίνι» η Αθήνα: Δείτε τις εικόνες καύσωνα που κατέγραψε ο φακός του FLASH

Η Αθήνα «ψήθηκε» σήμερα από τις υψηλές θερμοκρασίες που μετέτρεψαν το κέντρο της πόλης σε «καμίνι». Ο φακός του FLASH κατέγραψε εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της ζέστης.



Το θερμόμετρο έξω από φαρμακείο έδειξε 43 βαθμούς κελσίου. Πεζοί κινούνταν βιαστικά φορώντας καπέλα και κρατώντας μπουκάλια νερού. Το σιντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος ήταν όαση δροσιάς, προσφέροντας μια πρόσκαιρη ανακούφιση σε όσους έκαναν μικρές στάσεις.



Απαραίτητη ήταν η ομπρέλα για τους τουρίστες που συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για να θαυμάσουν τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι παρέμεναν ακίνητοι παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.



Στα καταστήματα εστίασης οι ανεμιστήρες και τα συστήματα υδρονέφωσης λειτουργούσαν ασταμάτητα για τους πελάτες, ενώ αρκετοί αναζητούσαν μια θέση στη σκιά. Το σύστημα υδρονέφωσης έκανε πιο υποφερτή και την αναμονή των επιβατών στους σταθμούς των τρένων.