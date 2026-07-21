Ενεργειακός επιθεωρητής στον FLASH: Έτσι θα δροσίσετε το σπίτι σας οικονομικά τις μέρες του καύσωνα

Με τον υδράργυρο να παραμένει πεισματικά σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και τον καύσωνα να βάζει «φωτιά» στη λειτουργία των κλιματιστικών και τελικά στην τσέπη μας, η απορία όλων είναι μια. Πώς μπορούμε να δροσίσουμε την κατοικία μας χωρίς να επιβαρύνουμε δραματικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος- Μηχανικός ΑΠΘ και Ενεργειακός Επιθεωρητής, εξηγεί στον FLASH όλους εκείνους τους έξυπνους, εναλλακτικούς και οικονομικούς τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν τη θερμοκρασία του σπιτιού μας…

«Όσο ο υδράργυρος ανεβαίνει, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για δροσιά στο σπίτι. Μαζί όμως ενισχύεται και ο φόβος για τον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα στη συνεχή λειτουργία του κλιματιστικού. Ο σωστός συνδυασμός κλιματισμού, ανεμιστήρα οροφής και παθητικών τεχνικών δροσισμού μπορεί να εξασφαλίσει ένα πιο άνετο σπίτι, περιορίζοντας παράλληλα την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Το πρώτο βήμα λοιπόν, είναι να εμποδίσουμε τη ζέστη να μπει στο σπίτι. Τις ώρες που ο ήλιος «χτυπά» έντονα τα παράθυρα, κατεβάζουμε ρολά και παντζούρια και χρησιμοποιούμε τέντες, σκίαστρα ή κουρτίνες. Η εξωτερική σκίαση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς περιορίζει την ηλιακή ακτινοβολία πριν αυτή θερμάνει τα τζάμια και το εσωτερικό του κτιρίου. Αντίθετα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει, κυρίως αργά το βράδυ, τη νύχτα ή νωρίς το πρωί, ανοίγουμε τα παράθυρα και αξιοποιούμε τον φυσικό αερισμό. Εφόσον υπάρχουν ανοίγματα σε διαφορετικές πλευρές του σπιτιού, ο διαμπερής αερισμός μπορεί να απομακρύνει μέρος της θερμότητας που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.»

«Φροντίστε τα κλιματιστικά σας και προσοχή στοn θερμοστάτη»

Τα κλειστά παράθυρα μπορεί να κρατούν έξω τη ζέστη τις πιο καυτές ώρες της ημέρας, αυτό όμως από μόνο του δεν είναι αρκετό. Ο σωστός χειρισμός του θερμοστάτη σe ένα καλά φροντισμένο κλιματιστικό θα μας προσφέρει τελικά μια αποδοτικότερη-οικονομικότερη λειτουργία, ενώ και ο ανεμιστήρας οροφής -συνδυαστικά- είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά στην τσέπη μας…

«Όταν η ζέστη γίνεται πιο έντονη και το κλιματιστικό είναι απαραίτητο, σημασία έχει ο τρόπος χρήσης του. Οι υπερβολικά χαμηλές ρυθμίσεις του θερμοστάτη δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή για οικονομική λειτουργία. Μια σταθερή, άνετη θερμοκρασία, σε συνδυασμό με κλειστά παράθυρα και πόρτες, επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Εξίσου σημαντικά είναι τα καθαρά φίλτρα και η τακτική συντήρηση, καθώς ένα κλιματιστικό που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση μπορεί να δυσκολεύεται περισσότερο να αποδώσει.

Ένας ιδιαίτερα έξυπνος σύμμαχος του κλιματιστικού είναι ο ανεμιστήρας οροφής. Μπορεί να μην ψύχει τον αέρα όπως ένα κλιματιστικό, όμως η κίνηση του αέρα δημιουργεί εντονότερη αίσθηση δροσιάς. Ο συνδυασμός των δύο συσκευών επιτρέπει συχνά τη λειτουργία του κλιματιστικού σε λιγότερο απαιτητική ρύθμιση, ενώ ο ανεμιστήρας συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του δροσερού αέρα στον χώρο. Δεν υπάρχει, ωστόσο, λόγος να παραμένει ανοιχτός σε ένα άδειο δωμάτιο, αφού το βασικό του όφελος είναι η αίσθηση δροσιάς που προσφέρει στους ανθρώπους».

«Πείτε ναι στα πλατύφυλλα φυτά εξωτερικού χώρου»

Το επόμενο «μυστικό» κρύβεται στη βεράντα μας, τονίζει ο κ. Χριστοδουλίδης. Λίγο νερό -με σύνεση- τις βραδινές ώρες και πλατύφυλλα φυτά, είναι οι σύμμαχοί μας τις ημέρες του καύσωνα…

«Στον παθητικό δροσισμό μπορούν να συμβάλουν και οι εξωτερικοί χώροι του σπιτιού. Η διαβροχή της βεράντας ή του μπαλκονιού, ιδιαίτερα τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, μπορεί μέσω της εξάτμισης του νερού να προσφέρει μια πρόσκαιρη αίσθηση δροσιάς και να μειώσει τη θερμότητα που έχει συσσωρευτεί στις θερμές επιφάνειες. Η πρακτική αυτή χρειάζεται, βέβαια, μέτρο και ορθολογική χρήση του νερού.

Παράλληλα, η τοποθέτηση γλαστρών με πλατύφυλλα φυτά σε βεράντες και μπαλκόνια μπορεί να ενισχύσει τη σκίαση και να δημιουργήσει ένα πιο ευχάριστο μικροκλίμα γύρω από το σπίτι. Η βλάστηση λειτουργεί ως ένα φυσικό «φίλτρο» απέναντι στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ενώ μέσω της εξατμισοδιαπνοής μπορεί να συμβάλει τοπικά στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης».

«Πείτε όχι στη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα»

Υπάρχουν μικρές, καθημερινές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, μας λέει ο έμπειρος Ενεργειακός Επιθεωρητής. Τα πολλά αναμμένα φωτιστικά ή ο φούρνος για παράδειγμα, δεν είναι απλώς συσκευές του σπιτιού μας, που τις χρησιμοποιούμε χωρίς δεύτερη σκέψη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο με καύσωνα. Είναι συσκευές που παράγουν θερμότητα, τονίζει με νόημα ο κ. Χριστοδουλίδης…

«Τις πολύ ζεστές ώρες αποφεύγουμε, όταν είναι δυνατόν, τη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα, όπως ο φούρνος, ενώ σβήνουμε φωτιστικά και ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειαζόμαστε. Σε βάθος χρόνου, η καλή θερμομόνωση, η αποτελεσματική σκίαση και η κατάλληλη φύτευση γύρω από το σπίτι μπορούν επίσης να περιορίσουν σημαντικά την υπερθέρμανση.

Το μυστικό, τελικά, βρίσκεται στον συνδυασμό: κρατάμε τον ήλιο έξω την ημέρα, αφήνουμε τη δροσιά να μπει όταν η θερμοκρασία πέφτει, αξιοποιούμε τη σκίαση και τη βλάστηση στους εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούμε τον ανεμιστήρα για καλύτερη αίσθηση άνεσης και ενεργοποιούμε το κλιματιστικό με μέτρο και σωστές ρυθμίσεις. Έτσι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες πιο έξυπνα, εξασφαλίζοντας δροσιά στο σπίτι χωρίς ο λογαριασμός του ρεύματος να μας προκαλεί αναστάτωση».