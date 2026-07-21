«Καμίνι» η Αττική: Θερμοκρασίες άνω των 60°C στην άσφαλτο και 75°C σε ταράτσες

Σε κατάσταση θερμικού συναγερμού βρίσκεται η χώρα, με το κύμα καύσωνα να δοκιμάζει τα όρια των αντοχών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι εικόνες από τις θερμικές κάμερες στην Αττική αποτυπώνουν ανάγλυφα την επικινδυνότητα της κατάστασης, καθώς οι επιφάνειες στην πόλη έχουν μετατραπεί σε πραγματικές εστίες συσσώρευσης θερμότητας.

Λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, η θερμική κάμερα στον οδικό άξονα του Κηφισού κατέγραψε σοκαριστικές τιμές, με την θερμοκρασία στην άσφαλτο να ξεπερνά τους 60 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας για τους οδηγούς. Ακόμη πιο ακραίες ήταν οι λήψεις στην περιοχή του Άλσους Βεΐκου. Στα θερμικά πλάνα, οι ταράτσες των κτιρίων και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με κατάλευκο χρώμα, μια απόλυτη ένδειξη ότι οι επιφάνειές τους άγγιξαν και προσπέρασαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολογικές μετρήσεις επιβεβαίωσαν την ένταση του καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας καταγράφηκαν στη Ρίζα Κορινθίας, τη Μακρακώμη Φθιώτιδας και την Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες ήταν εξαιρετικά εκτεταμένες, καθώς το όριο των 40 βαθμών ξεπεράστηκε σε 24 μετεωρολογικούς σταθμούς της επικράτειας. Παράλληλα, σε 159 σταθμούς του δικτύου οι μέγιστες τιμές ήταν πάνω από τους 37 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μεγάλη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια του φαινομένου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τη θερμική καταπόνηση των πολιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί, η συσσώρευση θερμότητας από το τσιμέντο και την άσφαλτο κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συνεχή ενυδάτωση.