Τα πρώτα «ανθρώπινα ψυγεία» κυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία - Πώς λειτουργούν

Καθώς τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία γίνονται όλο και πιο ζεστά, οι εταιρείες σκέφτονται όλο και πιο δημιουργικά για να βρουν νέους και καλύτερους τρόπους που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη.



Μια εταιρεία προκαλεί αίσθηση με μια ασυνήθιστη νέα εφεύρεση, την οποία περιγράφει με υπερηφάνεια ως «ανθρώπινο ψυγείο». Ονομάζεται Do Hiemon Box, αναπτύχθηκε από την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής ψυκτικών συστημάτων και αυτόματων πωλητών SDRS και διατίθεται στην αγορά από τον προμηθευτή βιομηχανικού εξοπλισμού Trusco Nakayama. Η ιδέα για τον θάλαμο προήλθε από τους αυτόματους πωλητές που συναντώνται συχνά σε όλη την Ιαπωνία.



Το «Do Hiemon Box» διατηρεί εσωτερική θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου, οπότε είναι ήδη δροσερό από τη στιγμή που μπαίνετε μέσα. Όταν καθίσετε στην ενσωματωμένη καρέκλα, αέρας που έχει ψυχθεί στους 5 βαθμούς Κελσίου περίπου εκτοξεύεται προς το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη και περιβάλλει αμέσως το σώμα σας.

Η εταιρεία αναφέρει, όπως διαβάζουμε στο japantoday, ότι οι χρήστες μπορούν να αισθανθούν αισθητή δροσιά μέσα σε περίπου πέντε λεπτά, ενώ η παραμονή περίπου 10 λεπτών στο εσωτερικό μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της θερμικής εξάντλησης, μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία του σώματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που εργάζονται σε ζεστά περιβάλλοντα, όπως εργοτάξια, εργοστάσια, αποθήκες και χώρους διοργάνωσης εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους.



Το περίπτερο διαθέτει τρεις ρυθμίσεις ροής αέρα και ψύξης, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά για την αποφυγή υπερβολικής ψύξης και καταναλώνει περίπου το μισό ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με ένα τυπικό κλιματιστικό τοπικής χρήσης. Δεν απαιτεί εργασίες εγκατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ είναι τοποθετημένο πάνω σε τροχούς, ώστε να μετακινείται όπου χρειάζεται.

Το «Do Hiemon Box» διατίθεται πλέον προς πώληση στην Ιαπωνία μέσω διανομέων βιομηχανικού εξοπλισμού, με το βασικό μοντέλο να κοστίζει 1,5 εκατομμύρια γιεν συν φόρους. Αν και προς το παρόν απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και όχι σε οικιακούς χρήστες, αν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ιαπωνία συνεχίσουν να αυξάνονται, ίσως σύντομα δούμε το «ανθρώπινο ψυγείο» να γίνεται πιο συνηθισμένο στους δημόσιους χώρους και, ίσως κάποια μέρα, τόσο συνηθισμένο όσο ένας ιαπωνικός αυτόματος πωλητής.

