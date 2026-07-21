«Traffic Commander»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο της ΕΛ.ΑΣ. που αλλάζει τον χάρτη των δρόμων της Αττικής

Μια θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίζεται το κυκλοφοριακό χάος της Αττικής βρίσκεται πλέον σε εφαρμογή. Το Traffic Commander, ένα νέο, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα, έρχεται να μετατρέψει τη διαχείριση της κυκλοφορίας από απλή παρακολούθηση σε μια άμεση, δυναμική και ψηφιακά καθοδηγούμενη παρέμβαση στο πεδίο.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του νέου συστήματος; Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το επιστημονικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς την εμπλοκή εξωτερικών αναδόχων και με μηδενική πρόσθετη δαπάνη για το ελληνικό Δημόσιο.

Το Traffic Commander συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από δεκάδες πηγές, όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιούμενη εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα στον χώρο και στον χρόνο, για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας, της έκτασης και της εξέλιξής των εντοπιζόμενων προβλημάτων.

Στο πλαίσιο διασύνδεσης του Θ.ΕΠ.Ε.Κ. (Θάλαμος Επιχειρήσεων Κέντρου) με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, αξιοποιούνται δεδομένα από αισθητήρες και κάμερες κυκλοφορίας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα άμεσης συνεργασίας για δυναμική προσαρμογή της σηματοδότησης («πράσινο κύμα»), με στόχο την ταχύτερη αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

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Ιστορικό δεδομένων και αυτοματοποιημένες αναφορές

Το σύστημα διατηρεί ιστορικό και αναλύει τη συμπεριφορά του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμφόρησης, σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και περιοχές που απαιτούν προτεραιοποίηση παρεμβάσεων.

Επιπλέον, παράγει αυτοματοποιημένες ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες επιχειρησιακές αναφορές, με στατιστικά στοιχεία, γεωγραφική ανάλυση, τάσεις και δείκτες απόδοσης, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αξιολόγηση των μέτρων και την καλύτερη κατανομή προσωπικού και μέσων.

Η αρχιτεκτονική του είναι επεκτάσιμη, επιτρέποντας τη σταδιακή ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων, όπως ανάλυση εικόνας από κάμερες και drones, προγνωστική ανάλυση της κυκλοφορίας, προσομοίωση επιχειρησιακών σεναρίων, υποστήριξη λήψης αποφάσεων, βελτιστοποίηση της διάθεσης δυνάμεων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν υποστηρικτικά προς τον χειριστή.

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Από την πληροφορία στην ακαριαία δράση

Το σύστημα υποστηρίζει τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, παρέχοντας στους χειριστές τη δυνατότητα να συνδέουν κάθε κυκλοφοριακό πρόβλημα με συγκεκριμένες ενέργειες, να παρακολουθούν την εξέλιξη της παρέμβασης και να αξιολογούν το αποτέλεσμα.

Η πληροφορία αξιοποιείται επιχειρησιακά και όχι μόνο πληροφοριακά. Με βάση την εικόνα που δημιουργεί το σύστημα, το Επιχειρησιακό Κέντρο μπορεί να αποφασίζει άμεσα ποια δύναμη θα κινηθεί, από ποιο σημείο και με ποιο μέσο, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση.

Το σύνολο της επιχειρησιακής διαχείρισης πραγματοποιείται από το ανακαινισμένο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. (Θάλαμος Επιχειρήσεων Κέντρου), το οποίο λειτουργεί ως το κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο της Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., εξοπλισμένο με σύγχρονο video wall πολλαπλών οθονών, προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και τις απαραίτητες υποδομές για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. στελεχώνεται από 135 Ρυθμιστές Κυκλοφορίας – Διαχειριστές Συμβάντων Πεδίου, εκπαιδευμένους στην «Ενεργό Διαχείριση Κυκλοφορίας» και 15 πιστοποιημένους χειριστές ΣμηΕΑ (drones), οι οποίοι συνδυάζουν την επιτόπια παρέμβαση με την εναέρια επιτήρηση, υποστηρίζοντας την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των κυκλοφοριακών συμβάντων.

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Drones: Τα «μάτια» του συστήματος από ψηλά

Οι κάμερες και τα drones λειτουργούν ως τα «μάτια» του συστήματος, παρέχοντας ζωντανή εικόνα υψηλής ανάλυσης και επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό της πραγματικής αιτίας μιας συμφόρησης, καθοδηγώντας τις δυνάμεις προς τις ταχύτερες διαδρομές προσέγγισης. Συνολικά αξιοποιούνται 10 drones, δωρεά της Ένωσης Εφοπλιστών Ελλάδος, από τους διαχειριστές οι οποίοι εδρεύουν σε στρατηγικά σημεία και παρέχουν ζωντανή εικόνα στον επικεφαλής της Ομάδας «Traffic Commander».

Δυναμική διαχείριση δυνάμεων και ψηφιακά tablets

Οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις, τα δίκυκλα, τα περιπολικά και τα επιχειρησιακά οχήματα εμφανίζονται στο σύστημα, επιτρέποντας την άμεση δυναμική ανακατανομή τους ανάλογα με την επιχειρησιακή ανάγκη, χωρίς να παραμένουν δεσμευμένες σε σταθερά σημεία.

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων οργανώνεται γεωγραφικά, ώστε κάθε περιοχή της Αττικής να διαθέτει άμεσα διαθέσιμες ομάδες επέμβασης, με στόχο την ταχεία προσέγγιση των συμβάντων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε ελάχιστο χρόνο.

Το προσωπικό της Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. εξοπλίζεται με επιχειρησιακά tablets, μέσω των οποίων αποκτά άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΛ.ΑΣ. και πραγματοποιεί ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων στο πεδίο, επιταχύνοντας τις διαδικασίες, μειώνοντας τον χρόνο απασχόλησης των αστυνομικών και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των ελέγχων.

Τελικός στόχος είναι η μετάβαση από την παθητική παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε ένα σύγχρονο μοντέλο ενεργούς επιχειρησιακής διαχείρισης, που επιτρέπει την ταχύτερη αναγνώριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση προσωπικού και τεχνικών μέσων και, τελικά, τη βελτίωση της κυκλοφορίας, της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών.