Καύσωνας: Τρίτη και Τετάρτη οι πιο δύσκολες μέρες - Πότε θα φτάσει στους 40 βαθμούς η Αττική

Κορυφώνεται ο καύσωνας την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη βόρεια Ελλάδα, στην κεντρική και τη νότια θα διατηρηθούν οι συνθήκες καύσωνα.

@flashgrofficial 🔥🥵 Ο καύσωνας κορυφώνεται! Πότε ξεκινά η αποκλιμάκωση; 🌡️ Η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του κύματος καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36-39°C στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 40-42°C σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, αλλά και στην Ήπειρο, μακριά από τη θάλασσα. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες μόνο απογευματινές μπόρες και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. 🌬️ Από την Τετάρτη η χώρα θα χωριστεί στα δύο, καθώς στα βόρεια η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά με τοπικές καταιγίδες, ενώ στα νότια ο καύσωνας θα επιμείνει, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 43°C. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Την Τρίτη, ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35-39, ενώ σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου μακριά από τη θάλασσα ακόμη και τους 40-42°C. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές και μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, με ισχυρές ριπές ανέμων.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2-5 και τοπικά μόνο στο νοτιοανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 και στο νότιο τοπικά 5 μποφόρ.

Καμίνι η Αττική τις επόμενες ημέρες

Η ζέστη θα παραμείνει έντονη στην Αττική τις επόμενες ημέρες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να κορυφώνονται την Τετάρτη, όταν σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, όπου η επίδραση της θαλάσσιας αύρας είναι περιορισμένη.

Η θερμική επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί την Τετάρτη, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε περιοχές εκτός του λεκανοπεδίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως ο Αυλώνας, τα Σπάτα και τα Μέγαρα, λόγω των νότιων-νοτιοδυτικών ανέμων που θα επικρατήσουν και θα ενισχύσουν τις συνθήκες ζέστης.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα θα αυξηθούν στα βόρεια του νομού και υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36oC, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Τετάρτη, στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36-39 και τοπικά τους 40-43°C. Στη βόρεια χώρα, αντίθετα δε θα ξεπεράσει τους 30-34, ενώ θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας, 6-8°C αναμένεται την Πέμπτη.