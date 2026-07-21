Καύσωνας στην Κρήτη: Λιποθύμησαν δύο επισκέπτες στην Κνωσσό - Έκτακτο λουκέτο στον αρχαιολογικό χώρο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Κνωσό, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Κρήτη προκάλεσαν προβλήματα σε επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, μία γυναίκα περίπου 55 ετών αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, ενώ βρισκόταν στον αρχαιολογικό χώρο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρείο της Κνωσού, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Λίγο αργότερα, ένας ηλικιωμένος άνδρας παρουσίασε επίσης συμπτώματα αδιαθεσίας και λιποθυμικό επεισόδιο. Οι υπεύθυνοι του αρχαιολογικού χώρου ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, με τον άνδρα να μεταφέρεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η θερμοκρασία στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους επισκέπτες που βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο.

Έπειτα από επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ανακτόρου, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, με στόχο την προστασία τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν οδηγήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλες υπαίθριες εγκαταστάσεις. Οι αρμόδιες αρχές καλούν πολίτες και τουρίστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας.